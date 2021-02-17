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АрмИнфо. Полиция Армении установила личность лица, осквернившего памятник жертвам Холокоста и Геноцида армян в Ереване.
Как сообщает пресс-служба Полиции РА, акт вандализма 12 февраля совершился 36- летний мужчина. Последний, в результате разъяснительной работы, явился в полицейский отдел и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье <вандализм>. Ведется следствие.
Напомним, что памятник был осквернен в Ереване в ночь на 12 февраля. На инцидент отреагировал депутат от правящего блока "Мой шаг" Ален Симонян, который строго осудил акт вандализма. "Это проявление вандализма является не чем иным, как преступлением против общечеловеческих ценностей. Инцидент должен быть тщательно расследован, а совершившие преступление лица должны быть привлечены к ответственности в целях исключения и предотвращения повторения подобных случаев в будущем. Подобные порочные явления лишены моральных основ и не должны иметь места в обществе, пережившем геноцид и являющемся поборником борьбы с этим преступлением", - отметил Симонян.
|Сильные ветры привели к разрушениям в ереванском районе Чарбах
|Полиция Армении установила личность осквернившего памятник жертвам Холокоста и Геноцида армян в Ереване
|В Карабахе возбуждено уголовное дело по предполагаемым случаям государственной измены
|В Палату представителей Австралии представлена петиция, с прошением признать Республику Арцах
|Минздрав: Из общего числа заболевших в Армении коронавирусом выздоровело 95,2% граждан, скончалось 1,8%
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|Третий президент РА: Ильхам Алиев всегда мечтал одержать победу над Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, но его мечте не суждено было сбыться
|В Армении выявлена группа лиц из пяти человек, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков
|Вазген Манукян: Мы всегда проявляли обеспокоенность будущим страны, но обеспокоенности такого уровня я еще не было
|Премьер-министр Армении отмечает важность предотвращения политической коррупции
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|Судебное заседание по делу второго президента и других было ненадолго прервано в связи с ухудшением здоровья одного из обвиняемых
|Состоялась встреча с участием Торгово-промышленных палат Туркменистана и Республики Армения
|Прогноз: Новой войны не будет, будут долгие переговоры
|Открытия дороги на КПП "Верхний Ларс" ожидают 500 водителей большегрузов
|МЧС Армении предупреждает : Температура воздуха в Армении понизится на 13-16 градусов
|Aрмению посетит делегация Ирана для обсуждения перспектив сотрудничества
|Геворк Петросян покидает фракцию "Процветающая Армения"
|В Ереване после землетрясения 13-го февраля было зарегистрировано 110 афтершоков
|IDsalary и IDsalary+: Ты сам выбираешь, откуда получать зарплату
|Посол США в Армении и представитель МККК обсудили вопрос возвращения пленных в результате карабахского конфликта
|Япония окажет Армении гуманитарную помощь
|Артак Бегларян: В Карабахе при реализации долгосрочных программ развития особое внимание следует уделять потребностям семьи
|Ардшинбанк разработал программу погашения кредитов и амнистии задолженности с целью смягчения тяжелых поствоенных последствий
|За сутки в Армении заболело коронавирусом 136 человек, выздоровело 243
|Прогноз: Вовлечение Ирана на Южный Кавказ сбалансирует присутствие Турции
|Защитник прав человека Армении направил обращение в Совет ООН по правам человека
|Аудиторская Палата Армении подключится к инициативе комиссии НС, занимающейся изучением эффективности мер по предотвращению COVID-19
|"Просвещенная Армения": Зачем надо было вкладывать огромные деньги в территории, которые все равно отошли бы к Азербайджану?
|Вараздат Карапетян отказался возглавить торговое представительство Армении в Китае
|Венди Мортон с двухдневным визитом прибудет в Ереван
|Серж Саргсян не исключил предательства властей Армении по вопросу Карабаха
|Серж Саргсян рассказал об истории нагорно-карабахского урегулирования и об ошибках «капитулянтов»
|Серж Саргсян: События весны 2018 года в Армении по своей сути были антикарабахским движением
|Ереван опровергает утверждения Алиева о наличии спецположения в трёхстороннем заявлении от 10 ноября о Нахиджеванском коридоре
|Алиев в Горадизе заложил фундамент железной дороги Горадиз-Зангилан- Агбенд
|В Минобороны Армении подтвердили факт беспорядочной стрельбы противников в Сюнике
|Близ Еревана произошло очередное землетрясение
|Продолжение сотрудничества двух музыкальных кузниц Туркменистана и Армении
|Москва представила повестку переговоров Лавров-Айвазян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МЧС РА: Слухи о скором и сильном землетрясении в Армении не имеют под собой никаких оснований
|2 машины Fiat 500 от IDBank-а и Idram-а
|Замглавы МИД России и гендиректор СЕ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|В МЧС Армении изучают ущерб, нанесенный столичным строениям после субботнего землетрясения близ Еревана
|В Сюнике зацвели абрикосы, а МЧС передает снижение температуры на 10-13 градусов
|Депутат: Нынешние отношения Армении с Россией далеки от удовлетворительного состояния
|Россия возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение с Арменией
|Ани Амиршадян освобождена от должности начальника Службы социального обеспечения Армении
|Президент Армении продолжает лечение от COVID-19 в Ереване
|Ереван и Прага обсуждают возможность возврата активов, незаконно вывезенных из Армении
|Группа адвокатов требует от суда принятия решения о бездействии ССС по сообщению о государственной измене
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