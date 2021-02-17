Среда, 17 Февраля 2021 12:43

АрмИнфо. Полиция Армении установила личность лица, осквернившего памятник жертвам Холокоста и Геноцида армян в Ереване.

Как сообщает пресс-служба Полиции РА, акт вандализма 12 февраля совершился 36- летний мужчина. Последний, в результате разъяснительной работы, явился в полицейский отдел и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье <вандализм>. Ведется следствие.

Напомним, что памятник был осквернен в Ереване в ночь на 12 февраля. На инцидент отреагировал депутат от правящего блока "Мой шаг" Ален Симонян, который строго осудил акт вандализма. "Это проявление вандализма является не чем иным, как преступлением против общечеловеческих ценностей. Инцидент должен быть тщательно расследован, а совершившие преступление лица должны быть привлечены к ответственности в целях исключения и предотвращения повторения подобных случаев в будущем. Подобные порочные явления лишены моральных основ и не должны иметь места в обществе, пережившем геноцид и являющемся поборником борьбы с этим преступлением", - отметил Симонян.