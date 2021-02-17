Среда, 17 Февраля 2021 11:34

АрмИнфо.Русский язык станет официальным в Нагорном Карабахе.

Так, согласно сообщению Национального собрания Арцаха, президент Араик Арутюнян подписал закон о признании русского языка в стране официальным.

Отмечается, что согласно проекту изменений, в законе <О языке> официальными языками НКР признаются литературный армянский и русский.

Документом вводится обязанность при необходимости вести делопроизводство на русском языке. Авторы проекта предлагают поощрять выпуск печатных изданий на двух языках.

<Нагорно-Карабахская Республика поощряет издание армяно-российских публикаций, прессы, а также создание армяно-русских учебников, учебников, справочников, научно- методической и научно-популярной литературы>, - говорится в законопроекте.

Документ вступает в силу на десятый день после официальной публикации.

Отметим, что еще в конце 2020 года тогдашний советник президента Арцаха, ныне глава МИД Арцаха Давид Бабаян реагируя на слухи о том, что русскому языку в республике придадут статус государственного отметил, что говорить об том преждевременно и это лишь слухи. При этом он напомнил, что русский язык всегда занимал особе место в НКР. <В Карабахе вообще всегда было очень сильное преподавание русского языка. Самыми сильными школами во всей Нагорно-Карабахской автономной области на протяжении многих лет были русские школы № 8 и № 3 в Степанакерте, которые дали больше всего патриотов. Не забывайте, что русское образование имели Чаренц, Дро, Арам Манукян, Ованнес Туманян, Гарегин Нжде. Что плохого в том, чтобы мы владели русским, английским, персидским, хорошо знали турецкий, курдский языки??? Разве это плохо? А мы что сделали? Взяли и из политических соображений в свое время просто приняли волюнтаристское решение - закрыли все школы и перешли на армянский. Не предоставив для этого определенный период, потеряв большой, очень сильный преподавательский состав. Теперь разве хорошо, что большинство населения Армении и Еревана не может говорить по-русски? В том случае, когда самый большой товарооборот с Россией, в том случае, когда у нас военно-политические, братские отношения. Я за то, чтобы мы одинаково свободно говорили на русском, английском, французском. А не формально, исходя из худшего национализма, начали закрывать школы, тем самым показывая, вот мол какие мы патриоты. Мы тем самым не становимся патриотами. Наоборот, мы ослабляем наше государство>, - отметил тогда Давид Бабаян.