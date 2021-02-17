Среда, 17 Февраля 2021 10:55

АрмИнфо. Глава МИД Армении Ара Айвазян на встрече с делегацией во главе с Государственным министром по делам Европейского соседства и Америки МИД Великобритании Венди Мортон выразил убеждение, что этот визит хорошая возможность для рассмотрения двусторонней повестки сотрудничества и очерчивания совместных шагов по ее обогащению. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс­службе МИД Армении.

"Мы ценим сотрудничество, налаженное между Арменией и Великобританией. Надеемся, что совместными усилиями мы сможем придать новый импульс армяно-британской двусторонней повестке", - добавил Айвазян.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, выделив в качестве приоритетных направлений информационные технологии, творческое образование, возобновляемые источники энергии, туризм.

В ходе встречи были затронуты также вопросы региональной безопасности и стабильности.

"Нынешняя ситуация в нашем регионе является результатом применения силы Азербайджаном при прямом участии Турции. Как вы правильно отметили в своем выступлении в Палате общин 8 ноября, это нельзя считать решением конфликта. Только политическое урегулирование путем переговоров, которое уважает права всех, прокладывает путь к устранению причин и последствий войны, может принести стабильность, длительный мир и, наконец, примирение в регионе Южного Кавказа. В основе урегулирования карабахского конфликта лежит право народа Арцаха на самоопределение. Попытка Азербайджана насильственно подавить право на самоопределение, сопровождаемая военными преступлениями, является не только нарушением прав человека, но и серьезной постоянной угрозой региональной безопасности", - сказал Айвазян в этой связи.

В контексте решения гуманитарных вопросов, вызванных агрессией Азербайджана против Арцаха, глава МИД РА обратил внимание собеседника на политику Баку по захвату в заложники армянских военнопленных и гражданских лиц, в том числе и женщин. Он отметил, что это вызов не только для Армении, но и для всех тех, кто верно и последовательно борется за права человека на международной арене.