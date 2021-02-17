Среда, 17 Февраля 2021 10:22

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция, Эндрю Шофер - США) провели отдельные онлайн-переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Ара Айвазяном и Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в переговорах участвовал и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Собеседники обменялись мнениями о перспективах возобновления мирного процесса и решения ключевых вопросов урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках последнего.

В этой связи Айвазян отметил, что в основе конфликта лежит право народа Арцаха на самоопределение и безопасность, а последствия применения силы не могут рассматриваться в качестве пути разрешения конфликта.

В этом контексте Айвазян подтвердил приверженность армянской стороны продолжать усилия по мирному урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, являющейся единственным форматом наделенным международным мандатом по урегулированию карабахского конфликта.

Айвазян и сопредседатели обменялись мнениями по решению гуманитарных вопросов, которые закреплены в трехстороннем заявлении от 9 ноября. Глава МИД РА особо подчеркнул необходимость немедленного возвращения военнопленных, заложников и других задержанных, подчеркнув недопустимость деструктивной политики Азербайджана в этом отношении. Аналогичного характера вопросы были обсуждены и с азербайджанским министром.