Вторник, 16 Февраля 2021 21:28

АрмИнфо. Ильхам Алиев всегда мечтал одержать победу над Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, но его мечте не суждено было сбыться. Об этом в интервью телеканалу “Армньюз” заявил третий президент РА Серж Саргсян, отвечая на вопрос о заявлении президента Азербайджана о том, что азербайджанская армия победила армию, созданную бывшими главами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном.

Как отметил Серж Саргсян, в 1990-х была одержана победа над отцом Ильхама Алиева, в 2016 году Алиев проиграл Сержу Саргсяну. “Алиев мне проигрывал в течение всего переговорного процесса в 2008-2018 г.г. и в нем появилось чувство, требование в чем-то меня победить”,- сказал третий президент. Он выразил уверенность в том, что президент Азербайджана морально не удовлетворен. “Он прекрасно знает, кого победил, как знает и то, как добился победы”,- отметил Серж Саргсян.

Он добавил, что Ильхам Алиев не победил армянскую армию и армянский народ. Он заставил капитулировать премьер-министра вместе с его командой. “Но в чем то Ильхам Алиев прав: и я, и Роберт Кочарян, многочисленные генералы и офицеры внесли большой вклад в созданиеи развитие армиии. А какой вклад внес капитулянт, который и одного дня в армии не служил? И с этой точки зрения, возможно, Алиев прав, но если подходить с его позиции, то капитулянта победил не он, Ильхам Алиев, а Муталибов и Эльчибей. Одним словом, сказанное президентом Азербайджана нелогично”,- сказал Серж Саргсян.