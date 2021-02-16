Вторник, 16 Февраля 2021 16:25

АрмИнфо.Перспектив обострения военной фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха я не вижу. Подобное мнение выразил АрмИнфо член экспертного совета Московского центра Карнеги, руководитель научных исследований в институте “Диалог цивилизаций” Алексей Малашенко.

“Стороны конфликта после последней тяжелой войны находятся в ослабленном состоянии. Азербайджану предстоит восстанавливать и обустраивать завоеванные территории, что в условиях новой войны невозможно. Есть в Баку и интерес к разблокированию коммуникаций. Армения и Арцах остаются заинтересованными в определении статуса Арцаха”, - заметил он.

По прогнозам эксперта, обсуждения в направлении определения статуса Арцаха начнутся очень скоро, однако, впоследствии затянутся на неопределенный срок с неопределенными перспективами. В этом смысле Малашенко ожидает активности в процессах вокруг Арцаха, которая, при этом, особыми сдвигами текущего статус-кво не увенчается.

Согласно Малашенко, в вопросе Арцаха Россия и США продолжат сотрудничество с точки, на которой был прерван переговорный процесс. Исключение составит решенный войной, пункт, касающийся территорий. Все остальные вопросы конфликта не решены и подлежат решению, включая самый важный вопрос статуса. В этом свете, эксперт прогнозирует продолжение существования и работы формата Минской группы ОБСЕ.

“Убежден, что в этой совместной работе Москва будет работать с новой администрацией США весьма осторожно, однако, без лишнего напряжения. Последнее обусловлено военным присутствием России в Арцахе и Азербайджане. Соответственно, прочными позициями и возможностью участвовать и контролировать обсуждения с этих позиций. Франция в свою очередь придаст Минской группе новое дыхание”, - считает он.

В этом свете, Малашенко ожидает долгосрочных обсуждений вокруг статуса Арцаха. По его оценкам, подобные перспективы обусловлены отсутствием легких и понятных для всех решений данного вопроса. Соответственно, вокруг процесса урегулирования будет продолжаться горячая борьба. При этом, ожидающиеся переговоры, по его прогнозам, существующего, исходящего из интересов Москве, статус-кво вокруг Арцаха не нарушат.