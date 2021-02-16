Вторник, 16 Февраля 2021 16:09

АрмИнфо. Движение по Военно- Грузинской дороге запрещено для всех видов автотранспортных средств. Запрет действует с 20.00 15 февраля 2021 года до особого распоряжения. Об этом сообщает МЧС России по Северной Осетии.

Источник отмечает, что такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии. В настоящее время открытия дороги ожидают порядка 500 водителей большегрузов. Для водителей силами Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания развернут пункт обогрева, где они могут не только погреться, выпить чай, но и зарядить мобильные устройства. В районе пункта пропуска работают психологи Главного управления МЧС России по РСО-Алания, осуществляют дежурство сотрудники ГИБДД, выставлен экипаж ЦМК для реагирования на возможные происшествия. Проводится информирование водителей о ситуации, складывающейся на Военно- Грузинской дороге.

Кроме того на участке от г. Владикавказ до МАПП <Верхний Ларс> имеются 3 гостиницы общей вместимостью 80 койко-мест, 6 стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест, 2 АЗС и 4 места для стоянки автотранспорта общей вместимостью до 500 единиц техники. Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует участникам дорожного движения, намеревающимся пересечь российско-грузинскую границу, уточнять обстановку, складывающуюся на Военно-Грузинской дороге. Также Главное управление МЧС России по РСО-Алания напоминает, что в связи со снегопадом, угрозой схода снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала противолавинной службы СОВЧ СКВС запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 00.00 15 февраля 2021 года до особого распоряжения. В связи с этим чрезвычайное ведомство настоятельно рекомендует участникам движения воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий, а также соблюдать меры повышенной безопасности при движении. Кроме того стоит помнить, что в горных районах Северной Осетии сохраняется лавинная опасность. "Помните: если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей, звоните по телефонам: <01> - со стационарных аппаратов, <101> и <112> - с мобильных",- говорится в сообщении.