Вторник, 16 Февраля 2021 14:37

АрмИнфо. Правительство Японии приняло решение о предоставлении экстренной грантовой помощи в размере $4,8 млн в ответ на гуманитарный кризис, вызванный вооруженным конфликтом между Арменией и Азербайджаном из-за нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД Японии.

Источник отмечает, что помощь будет направлена на ремонт жилья, проведение медико- технического обучения и предоставление медицинского оборудования для 6 больниц, Также планируется оборудовать помещения для мытья рук в 3 начальных школах для обеспечения доступа к чистой воде, предоставить гигиенические наборы и другие предметы первой необходимости для 2 300 лиц. Всего предусмотрено оказать гуманитарную помощь для 4 тысяч человек. Планируется оснастить оборудованием 17 медицинских учреждений, провести ремонт 15 школ и предоставить учебные материалы. Помощь будет оказываться через УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, Международную организацию по миграции, Всемирную продовольственную программу и Международный комитет Красного Креста.

Общая грантовая помощь для Армении составит $3,6 млн. -