Вторник, 16 Февраля 2021 13:03

АрмИнфо. Вовлечение Ирана в южно-кавказские дела, в общем, и в урегулирование арцахского конфликта, в частности, сбалансирует присутствие Турции в регионе. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедрой иранистики Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

"Вне всяких сомнений, Тегеран всеми возможными способами пытается встроиться практически во все процессы, имеющие сегодня место в нашем регионе. Одним из которых сегодня является урегулирование арцахского конфликта и открывающиеся в этой связи перспективы. И, на мой взгляд, Москва в определенной степени в "возвращении" Ирана в регион заинтересована", - подчеркнул он.

10 февраля спикер парламента ИРИ по итогам визита в Москву Мохаммад Багер Галибаф анонсировал начало переговоров Тегерана по вступлению в Евразийский экономический союз. Отметим, что между Тегераном и ЕАЭС уже действует, подписанный в октябре 2019 года в Ереване, Договор о зоне свободной торговли. До спикера иранского парламента Москву посетил глава иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф.

По оценкам ираниста, данное стремление иранцев, в целом, встречает в Москве положительный отклик. О чем, на его взгляд, свидетельствуют сделанные по итогам московских вояжей первых иранских лиц заявления. Согласно Восканяну, в частности, тем самым Россия стремится уравновесить турецкое присутствие на Южном Кавказе и в урегулировании арцахской проблемы.

В качестве еще одной причины для беспокойства Тегерана его усиливающейся изоляцией от региональных процессов Восканян назвал инициированный по итогам войны в Арцахе процесс разблокирования региональных коммуникаций. По оценкам эксперта, в целом, иранцы выступают за реализацию данной программы.

"Однако, Иран выступает против создания любого коридора, связывающего Азербайджан с Нахиджеваном с Турцией. И последние визиты иранских переговорщиков в Москву, в числе всего прочего, отражают и данное беспокойство. Заявление иранского спикера о желании Ирана вступить в ЕАЭС является частью общего переговорного процесса между Тегераном и Москвой. Необходимо понимать степень заинтересованности России в расширении границ проекта евразийской интеграции за границы постсоветского пространства", - подытожил иранист.