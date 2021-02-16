Вторник, 16 Февраля 2021 11:52

АрмИнфо. Торговый представитель Армении в Китае Вараздат Карапетян подал прошение об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

<Отказываясь от должности торгового представителя Армении в Китае, я понимаю, что сейчас не время ехать в КНР, сейчас время оставаться в нашей стране и тянуть тяжелое бремя этого позорного поражения с единомышленниками и товарищами. Мы должны в первую очередь иметь собственное национальное государство, национальное видение, миссию, разработанную стратегию, а затем думать о наших отношениях с другими.

Мы не можем достичь всего этого путем разделения на черных и белых, разрушения государственных и национальных ценностей и институтов. Оглядываясь назад на свой путь вместе с правящей силой, анализируя его в свете реалий, которые развернулись для меня после войны, я понимаю, что почти или совсем не повлиял на лежащие в основе процессы. Мои шаги не всегда были эффективными или их долгосрочное воздействие было в неизвестном направлении. Я не буду ссылаться на обстоятельства, не зависящие от меня. В конце концов, это мои шаги и я прошу прощения за эти шаги перед людьми, которые доверяют мне и верят в меня>, - отметил он.

Карапетян также не стал касаться результатов своей парламентской деятельности, указав на нецелесообразность затрагивать ее в данном контексте.

При этом он подчеркнул, что отставкой он не избирает ту или иную политическую силу, партию или лидера партии, особенно сейчас, когда тенденции разделения и поглощения друг друга достигают деструктивного пика.

<Я выбираю Армянскую Апостольскую Церковь, армянский язык, традиционную патриархальную семью, сильную общину, сильное государство, где права человека не противоречат национальному государству, где армия является осью развития науки, экономики и образования. Выбираю национальную и общественную солидарность, единство, Нжде - самый яркий герой на этом поприще. Сейчас мы с друзьями создаем фонд для распространения, укрепления и развития национальных ценностей. Подробнее о наших программах напишу или расскажу в ближайшее время>, - подытожил Карапетян.

Напомним, что Карапетян возглавил этот пост в конце ноября 2020 года. До этого он был депутатом Национального Собрания Армении от правящей фракции "Мой шаг".