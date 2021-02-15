Понедельник, 15 Февраля 2021 20:02

АрмИнфо.На армяно-азербайджанской линии соприкосновения государственной границы РА 14 и 15 февраля пограничных инцидентов не зарегистрировано, оперативная обстановка не изменилась. Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

При этом в армянском оборонном ведомстве подтвердили факт беспорядочной стрельбы на некоторых участках границы. В МО РА заверили, что выстрелы в основном производились в воздух и в целом не сказались на оперативно-тактической обстановке.

<Согласно информации, полученной из СНБ РА, пограничных инцидентов на участке Воротан- Давид-Бек межгосударственной трассы Горис-Капан, который находится в ведении пограничных войск СНБ, не зарегистрировано.

Подразделения пограничных войск ВС РА и СНБ контролируют приграничную

обстановку на всем протяжении границы>, - заверили в МО РА.

Ранее, в СМИ появилась информация о том, что в селе Агарак Сюникской

области часто слышны выстрелы. Противник стреляет из оружия разного

калибра. Как сообщил глава Агарака Айк Саркисян противник приблизился настолько близок, что они ожидаемы каждую минуту и периодически слышны выстрелы.

Как отметил глава Агарака, в нижней части села враг находится на расстоянии 1 км, а в верхней - продвинулся вперед и контролирует ситуацию с расстояния в 4 км. <В Агараке есть 40 домов, в соседней деревне домов еще больше, и там звучат выстрелы. Стреляют в воздух, запугивают. Видят, как дети играют во дворе, начинают стрелять, чтобы было страшно>, - рассказал Саркисян.

Сегодня и омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в <Facebook> опубликовал доказательства стрельбы азербайджанских военных поблизости от сел Сюникской области РА.