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АрмИнфо. Россия с 15 февраля возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение с Арменией. Распоряжение правительства России было принято 3 февраля 2021 года. Самолеты из Москвы в Ереван будут летать четыре раза в неделю, сообщила 15 февраля "Российская газета".
Источник отмечает, что въезд в Армению разрешен россиянам как в деловых и личных, так и в туристических целях. Для въезда необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Причем справка с отрицательным результатом может быть предоставлена на русском, английском или армянском языках, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР),
Россия приостановила регулярное авиасообщение с другими странами в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Постепенное восстановление авиасообщения началось летом 2020 года. На данный момент Россия возобновила прямое регулярное авиасообщение с 24 странами.
|В Минобороны Армении подтвердили факт беспорядочной стрельбы противников в Сюнике
|Близ Еревана произошло очередное землетрясение
|Продолжение сотрудничества двух музыкальных кузниц Туркменистана и Армении
|Москва представила повестку переговоров Лавров-Айвазян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МЧС РА: Слухи о скором и сильном землетрясении в Армении не имеют под собой никаких оснований
|2 машины Fiat 500 от IDBank-а и Idram-а
|Замглавы МИД России и гендиректор СЕ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|В МЧС Армении изучают ущерб, нанесенный столичным строениям после субботнего землетрясения близ Еревана
|В Сюнике зацвели абрикосы, а МЧС передает снижение температуры на 10-13 градусов
|Депутат: Нынешние отношения Армении с Россией далеки от удовлетворительного состояния
|Россия возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение с Арменией
|Ани Амиршадян освобождена от должности начальника Службы социального обеспечения Армении
|Президент Армении продолжает лечение от COVID-19 в Ереване
|Ереван и Прага обсуждают возможность возврата активов, незаконно вывезенных из Армении
|Группа адвокатов требует от суда принятия решения о бездействии ССС по сообщению о государственной измене
|Востоковед: Армении следует опасаться агрессивно-экспансионистской политики руководства Турции
|Амиран Хевцуриани: Абхазская железная дорога сделает Грузию зависимой от России
|Защитник прав человека РА опубликовал доказательства обстрелов азербайджанскими военнослужащими сел Сюникской области
|Аналитик: Борясь за власть, "бывшие" пытаются сохранить накопленные богатства
|Минздрав: За сутки в Армении заболели коронавирусом 88 человек
|МЧС: На территории Армении есть закрытые дороги
|Омбудсмен Армении продолжает представлять доказательства политики армянофобии в Азербайджане
|При содействии миротворцев паломники из Нагорного Карабаха вновь смогли посетить монастырь Дадиванк
|Премьер-министр РА: По предварительным данным, разрушений в результате землетрясения нет
|МЧС РА: В Ереване сила подземных толчков составила 5-6 баллов
|Армянская сторона передала Азербайджану останки лиц, пропавших во время первой карабахской войны
|Обрушившийся на российскую столицу сильный снегопад привел к задержке рейсов в Ереван
|Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана провели второе заседание рабочей группы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций
|Омбудсмен: В результате атак азербайджанских вооруженных сил около 30 тысяч школьников лишились возможности получать образование
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|За истекшие сутки в Армении от COVID-19 скончались двое, выздоровели 104 человека
|Лусине Тумян назначена заместителем директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК
|Григор Оганян назначен на должность замдиректора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК
|Депутаты шведского Ригсдага призывают Азербайджан немедленно вернуть армянских военнопленных
|В конце марта столичная мэрия вторично объявит тендер на приобретение 100 12- метровых автобусов
|Оппозиционер: ГУГЛ кто-то программировал, и этот кто-то получил от Азербайджана взятку
|Вазген Манукян: Наша цель остается той же - общенациональным движением заставить уйти капитулянта
|Армения и Греция изучают перспективы углубления оборонного сотрудничества
|Премьер: Армения придает большое значение развитию и укреплению традиционных дружественных отношений с Китаем
|Э. Шармазанов: Третий президент Армении скоро начнет давать интервью и выступать с заявлениями
|EBRD второй год подряд награждает Конверс Банк премией "Сделка года-Зеленая торговля"
|Блогер: Кому выгодно осквернение памятника жертвам Геноцида армян и Холокоста в Ереване?
|Оппозиционер: Если эта политика властей продолжится, оппозиция должна будет начать срочную мобилизацию народа
|Оппозиция армянского парламента требует от властей четких объяснений относительно появившегося в сети меморандума
|По индексу демократии стран мира Армения оказалась между Гондурасом и Либерией
|За сутки в Армении было зарегистрировано 154 случая заражения коронавирусом, выздоровело - 168
|Депутат: В правительство Армении представлены 251 вопрос, которые касаются эффективности борьбы с COVID-19
|Иранист: Враг получит контроль над всеми маршрутами сухопутного сообщения Армения- Иран в связи со сдачей армянских позиций в Санасаре и Ковсакане
|Политик: У власти нет не только желания, но и возможности фальсифицировать выборы
|Для Netflix готовится фильм об экосистеме стартапов Армении
|Депутат от правящего блока: Автодорога Горис - Капан ни на секунду не закрывалась
|Представители офиса Омбудсмена Армении посетил граждан, вернувшихся из азербайджанского плена
|ГСЧС Арцаха: Сегодня поиск тел военнослужащих буде осуществляться на участке Бердзор-Ишханадзор-Гадрут
|"Мой шаг": В Сюникской области Армении проходят процессы, вызванные военным положением
|В России ужесточили правила растаможивания машин с армянскими номерами
|Посол США и глава Минсоцтруда обсудили вопросы содействия переселенцам из Карабаха
|Министр: Система здравоохранения Армении смогла справиться с проблемами и сейчас находится в фазе стабильного восстановления
|Главы МИД Армении и Франции обсудили вопрос репатриации армянских военнопленных
|В МИД Армении отреагировали на критику <Ай Дат>
|Читать больше
|Амиран Хевцуриани: Абхазская железная дорога сделает Грузию зависимой от России
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