Понедельник, 15 Февраля 2021 15:15

АрмИнфо. Россия с 15 февраля возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение с Арменией. Распоряжение правительства России было принято 3 февраля 2021 года. Самолеты из Москвы в Ереван будут летать четыре раза в неделю, сообщила 15 февраля "Российская газета".

Источник отмечает, что въезд в Армению разрешен россиянам как в деловых и личных, так и в туристических целях. Для въезда необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Причем справка с отрицательным результатом может быть предоставлена на русском, английском или армянском языках, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР),

Россия приостановила регулярное авиасообщение с другими странами в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Постепенное восстановление авиасообщения началось летом 2020 года. На данный момент Россия возобновила прямое регулярное авиасообщение с 24 странами.