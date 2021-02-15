Понедельник, 15 Февраля 2021 12:56

АрмИнфо. После поражения армянской стороны в Арцахе, Турция попытается увеличить давление на Армению для того, чтобы добиться желаемых уступок. Такое мнение в беседе с АрмИнфо выразил тюрколог, доктор исторических наук, академик, директор Института востоковедения НАН РА Рубен Сафрастян.

Так, на просьбу прокомментировать растиражированную ранее турецким общественным телеканалом карты Турции 2050 года, где все страны Южного Кавказа, а также часть России, Украины и других государств Центральной Азии находятся в составе Турецкой республики, Сафрастян напомнил, что это не новая карата, и подготовлена она давно аналитиками США.

Востоковед подчеркнул, что карта взята из материалов американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor и на ней изображены территории, которые, по прогнозам компании, будут находиться под влиянием Турции к 2050 году.

"Однако, хотел бы констатировать, что аналитика экспертов Stratfor как правило, бывает достаточно поверхностной и они часто представляют желаемое за действительное, опираясь на данные, получаемые от турецких экспертов и аналитиков. Эта карта также отражает пантюркистские, агрессивно-экспансионистские настроения Турции. Подобные карты рисовали в свое время и национал-социалисты Германии", - заметил Сафрастян.

По словам эксперта, опубликованная карта также свидетельствует об оптимистичном отношении некоторых экспертных кругов США к распространению турецкого влияния и расширению экспансионистской деятельности официальной Анкары.

С другой стороны, по убеждению востоковеда, эта карта составлена при неправильной оценке анализа возможностей и ресурсов Турции. "У сегодняшней Турции нет геополитических и ресурсных возможностей для воплощения в жизнь подобного глобального проекта", - констатировал Сафрастян, добавив, что экспансионистская политика, реализуемая сегодняшним авторитарным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет сталкиваться с мощным противодействием со стороны мирового сообщества наций и вряд ли сумеет быть реально продолжена следующим турецким руководством.

Вместе с тем, востоковед считает, что, тем не менее, нужно с осторожностью относиться к этой карте, ведь неслучайно она была продемонстрирована на общественном телеканале страны именно сейчас. "На сегодняшний день и у руководства Турции и в широких общественных кругах есть обеспокоенность тем, что новая администрация США во главе с Джо Байденом может усилить давление на Анкару из-за ее политического курса и эта карта преследует цель повысить имидж страны и продемонстрировать ее мощь. Таким образом, Анкара хочет успокоить общественность, заверяя, что мол американская сторона поддерживает нас", - убежден академик.

Меж тем, Сафрастян считает, что Армении стоит серьезно опасаться всего этого, особенно в свете последних событий. "Конечно же, Армении следует опасаться, но больше не этой карты, а той политики, которая сегодня реализуется Турцией. Концепция пантюркизма, пантуранизма, неоосманизма, агрессивная политика по отношению к своим соседям должна вызывать у нас беспокойство. Полагаю, что в свете последних событий в Арцахе, и тому положению, в котором оказалась Армения, руководство Турции попытается воспользоваться ситуацией, и оказать давление на Ереван для того, чтобы добиться желаемых уступок", - сказал Сафрастян.

Академик напомнил, что ранее им уже было обнародовано сугубо тайное распоряжение командующего турецкой Восточной армией Карабекира паши вначале прошлого века, в котором ставилась задача полного уничтожения армян. "Конечно, это делалось по указке Мустафы Кемаля Ататюрка. Но я глубоко убежден, что сегодня Турция продолжает реализовывать эту цель. Анкара вместе с Баку начала претворять эту программу в Арцахе и довела бы ее до конца, если бы не вмешалась Россия. Армяне Карабаха были бы либо полностью физически истреблены, либо, в лучшем случае, депортированы из Арцаха, если бы не вмешательство Москвы", - сказал академик, добавив, что именно благодаря России и договоренностям, достигнутым при личном посредничестве российского лидера Владимира Путина удалось предотвратить реализацию этой геноцидальной задачи в Нагорном Карабахе и полной экспансии территорий Арцаха.

Заметим, что на тиражирование этой карты отреагировали и в России. Так, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал Россию серьезнее относиться к подобным прогнозам, отметив также самоуверенность турецких властей. "Турция, после успешной операции в Нагорном Карабахе, абсолютно уверовала в свои силы, и поэтому она официально обозначает, куда она будет дальше идти", - заявил он РИА Новости.

Шерин считает, что корректная и осторожная позиция России в двусторонних отношениях была неверно воспринята, и Москве следовало проявлять более жесткую позицию в вопросе сбитого российского самолета, сирийского урегулирования, нагорно- карабахского конфликта.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что у турецкого руководства есть мысли о воссоздании Османской империи. При этом он усомнился, что Анкара захочет присоединить к себе российские территории силовым методом. "Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта Российской Федерации. По поводу других регионов на Северном Кавказе - на чужой вершок не надо разевать роток", - сказал депутат в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Также Красов призвал турецких чиновников внимательнее изучать историю России. "Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют", - заключил парламентарий.

В свою очередь, депутат Госдумы Павел Шперов, заявил в эфире "Дума ТВ", что Турция никогда не скрывала амбиций в отношении Крыма, а в политических кругах страны всерьез обсуждают вопрос присоединения полуострова. "Понятно, что турецкая сторона очень хочет вернуть зону влияния, какая у нее была три века назад, может быть, даже захватить какие-то территории, но я не думаю, что это может каким-то образом всерьез обсуждаться", - заявил депутат.

Шперов призвал быть готовым ко всему и добавил, что Анкара всегда обращает внимание на заявления российских политиков. Он выразил мнение, что на продемонстрированную турецким государственным телеканалом карту необходима реакция МИД РФ.

Напомним, что в различных турецких СМИ, включая ежедневную газету Takvim и телеканал Haber, появилось изображения карты, взятой из материалов Stratfor. На ней изображены территории, которые, по прогнозам компании, будут находиться под непосредственным влиянием Турции к 2050 году. Так, по данным Stratfor, Анкара может укрепить свои позиции в Северной Африке, Балканах, Ближнем Востоке, Закавказье, Средней Азии, а также в различных регионах России (Северный Кавказ, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская и Ростовская области, Калмыкия и др.). Кроме того, под влиянием Турции могут оказаться Египет, Саудовская Аравия, Ливия, Сирия, Ирак, Йемен, ОАЭ, Азербайджан, Армения, Грузия, Греция и Кипр. В данном контексте надо упомянуть и заявление Эрдогана о принадлежности Турции Иерусалима, успешно <проглоченное> руководством Израиля.