Суббота, 13 Февраля 2021 13:07

АрмИнфо. Сильный снегопад, минувшей ночью обрушившийся на российскую столицу, привел к задержке рейсов в Ереван.

Как передает пресс-служба ереванского аэропорта "Звартноц", задерживается прибытие двух рейсов - по одному из аэропортов "Домодедово" и "Внуково". Первый самолет должен был прибыть в 15.10, второй - в 16.25, однако уже очевидно, что в выполнении этих рейсов произойдет задержка.

Отметим, что в московских аэропортах всего задержано 29 рейсов, еще пять отменены. Менее других ограничения вводил столичный аэропорт "Шереметьево" - здесь задержано всего восемь авиарейсов, отменены по прибытию два рейса, прибывающих в аэропорт. Во "Внуково" задержаны 10 рейсов, еще один отменен, а в "Домодедово" задержано 11 рейсов, два отменены. Несмотря на то, что аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты сами принимают решение о взлете и посадке. Все столичные аэропорты работают в штатном режиме.