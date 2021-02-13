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АрмИнфо. Сильный снегопад, минувшей ночью обрушившийся на российскую столицу, привел к задержке рейсов в Ереван.
Как передает пресс-служба ереванского аэропорта "Звартноц", задерживается прибытие двух рейсов - по одному из аэропортов "Домодедово" и "Внуково". Первый самолет должен был прибыть в 15.10, второй - в 16.25, однако уже очевидно, что в выполнении этих рейсов произойдет задержка.
Отметим, что в московских аэропортах всего задержано 29 рейсов, еще пять отменены. Менее других ограничения вводил столичный аэропорт "Шереметьево" - здесь задержано всего восемь авиарейсов, отменены по прибытию два рейса, прибывающих в аэропорт. Во "Внуково" задержаны 10 рейсов, еще один отменен, а в "Домодедово" задержано 11 рейсов, два отменены. Несмотря на то, что аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты сами принимают решение о взлете и посадке. Все столичные аэропорты работают в штатном режиме.
|Премьер-министр РА: По предварительным данным, разрушений в результате землетрясения нет
|МЧС РА: В Ереване сила подземных толчков составила 5-6 баллов
|Армянская сторона передала Азербайджану останки лиц, пропавших во время первой карабахской войны
|Обрушившийся на российскую столицу сильный снегопад привел к задержке рейсов в Ереван
|Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана провели второе заседание рабочей группы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций
|Омбудсмен: В результате атак азербайджанских вооруженных сил около 30 тысяч школьников лишились возможности получать образование
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|За истекшие сутки в Армении от COVID-19 скончались двое, выздоровели 104 человека
|Лусине Тумян назначена заместителем директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК
|Григор Оганян назначен на должность замдиректора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК
|Депутаты шведского Ригсдага призывают Азербайджан немедленно вернуть армянских военнопленных
|В конце марта столичная мэрия вторично объявит тендер на приобретение 100 12- метровых автобусов
|Оппозиционер: ГУГЛ кто-то программировал, и этот кто-то получил от Азербайджана взятку
|Вазген Манукян: Наша цель остается той же - общенациональным движением заставить уйти капитулянта
|Армения и Греция изучают перспективы углубления оборонного сотрудничества
|Премьер: Армения придает большое значение развитию и укреплению традиционных дружественных отношений с Китаем
|Э. Шармазанов: Третий президент Армении скоро начнет давать интервью и выступать с заявлениями
|EBRD второй год подряд награждает Конверс Банк премией "Сделка года-Зеленая торговля"
|Блогер: Кому выгодно осквернение памятника жертвам Геноцида армян и Холокоста в Ереване?
|Оппозиционер: Если эта политика властей продолжится, оппозиция должна будет начать срочную мобилизацию народа
|Оппозиция армянского парламента требует от властей четких объяснений относительно появившегося в сети меморандума
|По индексу демократии стран мира Армения оказалась между Гондурасом и Либерией
|За сутки в Армении было зарегистрировано 154 случая заражения коронавирусом, выздоровело - 168
|Депутат: В правительство Армении представлены 251 вопрос, которые касаются эффективности борьбы с COVID-19
|Иранист: Враг получит контроль над всеми маршрутами сухопутного сообщения Армения- Иран в связи со сдачей армянских позиций в Санасаре и Ковсакане
|Политик: У власти нет не только желания, но и возможности фальсифицировать выборы
|Для Netflix готовится фильм об экосистеме стартапов Армении
|Депутат от правящего блока: Автодорога Горис - Капан ни на секунду не закрывалась
|Представители офиса Омбудсмена Армении посетил граждан, вернувшихся из азербайджанского плена
|ГСЧС Арцаха: Сегодня поиск тел военнослужащих буде осуществляться на участке Бердзор-Ишханадзор-Гадрут
|"Мой шаг": В Сюникской области Армении проходят процессы, вызванные военным положением
|В России ужесточили правила растаможивания машин с армянскими номерами
|Посол США и глава Минсоцтруда обсудили вопросы содействия переселенцам из Карабаха
|Министр: Система здравоохранения Армении смогла справиться с проблемами и сейчас находится в фазе стабильного восстановления
|Главы МИД Армении и Франции обсудили вопрос репатриации армянских военнопленных
|В МИД Армении отреагировали на критику <Ай Дат>
|Заявление Ученого совета ГОУ ВПО Российско-армянского (Славянского) Университета
|В Москве указали на недопустимость осквернения памятников героям ВОВ, где бы то ни было, в том числе и в зоне карабахского конфликта
|Вице-премьер: Программа реконструкции квартала Конд должна привнести новое дыхание и новую концепцию его развития
|Захарова: По вопросу военнопленных Москва работает и с азербайджанскими, и с армянскими коллегами
|Глава аппарата премьера: Делается все возможное для возвращения военнопленных
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12 февраля
|Лидер оппозиционного "Движения по спасению Родины" зовет граждан на митинг оппозиции
|Александр Искандарян: Ситуация в Нагорном Карабахе, как и раньше, будет висеть в воздухе
|В Армении будут защищены права лиц - носителей вируса иммунодефицита человека
|Репортеры без границ осудили ограничения деятельности журналистов в Сюникской области Армении
|В Армении граждане получат право подавать коллективные петиции на единую электронную почту
|АНКА подверг резкой критикe главу МИД Армении за высказывания по части нормализации армяно-турецких отношений
|Никол Пашинян поздравил президента Ирана и Верховного лидера революции по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции
|Мнение: Армения должна договориться с Грузией по вопросу открытия абхазского участка железной дороги
|В Армении за сутки число заболевших коронавирусом уступает количеству выздоровевших
|В посольстве Франции в Армении состоялся запуск инициативы Sante Armenie
|Вице-спикер: Клевета и оскорбления в средствах массовой информации не должна никого оставлять в стороне
|Омбудсмен: Присутствие и передвижение азербайджанских ВС на дорогах Сюникской области Армении должно быть исключено и точка
|Ваану Бадасяну изменили меру пресечения
|В Армении будет внедрен институт резервного судьи
|Контроль за международными перевозками на границах Армении будет осуществлять Инспекционный орган
|В посольстве России в РА удивлены фактом проведения родственниками военнопленных демонстрации перед дипмиссией
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона "О высшем образовании и науке"
|Евросоюз завершил процесс ратификации CEPA с Арменией
|Читать больше
|Мнение: Армения должна договориться с Грузией по вопросу открытия абхазского участка железной дороги
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