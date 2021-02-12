Пятница, 12 Февраля 2021 17:50

АрмИнфо.Парламентская группа дружбы Швеция-Армения призывает Азербайджан немедленно вернуть армянских военнопленных.

Так, в заявлении шведских парламентариев, в частности говорится:

"Мы, члены межпарламентской группы с Арменией в Ригсдаге Швеции, ссылаясь на заявление Верховного представителя ЕС от 19 ноября 2020 года по Нагорному Карабаху от имени ЕС; а также исходя из взятых в конце 2020 года лидерами Армении и Азербайджана обязательств обменять военнопленных и других пленников по формуле "всех на всех"; учитывая призыв представителя дипломатической службы Европейского союза от 29 января 2021 г., заявление Политического форума Европейской народной партии (ЕНП) от 1 февраля, обеспокоены тем, что деструктивный подход Азербайджана, политизирующий гуманитарный вопрос, сопровождается попытками заблокировать въезд в зону нагорно-карабахского конфликта международных организаций, в том числе ООН, тем самым лишая их возможности оказывать гуманитарную помощь народу Нагорного Карабаха.

Вместе с тем, принимая во внимание 8-й пункт заявления руководителей Армении, Азербайджана и России от 10 ноября 2020 года о прекращении боевых действий, мы призываем Азербайджан ускорить обмен телами, военнопленными и заложниками, немедленно приостановить уголовные дела против них и вернуть их в Армению.

Немедленное возвращение пленных без предварительных условий станет одним из первых шагов в восстановлении атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией. Мы также призываем органы Евросоюза поднять этот гуманитарный вопрос в контексте нынешних и будущих отношений с Азербайджаном".

Под документом подписались Фредерик Мальм, Арин Карапет и Бьорн Содер.

Ранее с аналогичным призывом выступили литовские депутаты.