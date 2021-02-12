Пятница, 12 Февраля 2021 12:30

АрмИнфо. Представители офиса Омбудсмена Армении посетил пятерых армян, вернувшихся из азербайджанского плена.

Как сообщает пресс-служба офиса Омбудсмена, представители офиса защитника прав человека, в том числе и врач, провели отдельные беседы с вышеуказанными лицами, изучили состояние их здоровья. По итогам посещения будут предприняты соответствующие действия.

Напомним, что вечером 9 февраля в целях реализации трехстороннего заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., был осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы под личным контролем главы миротворческого контингента самолетом ВКС России домой вернулись один азербайджанец и пять армян.

По сей день общественности не известно о количестве армянских пленных, находящихся у Азербайджана, а также о количестве азербайджанцев - у армянской стороны. Официальный Баку подтвердил наличие у себя 62 двух армянских добровольцев из Ширакской области.