Пятница, 12 Февраля 2021 12:13

АрмИнфо. В Сюникской области Армении проходят процессы, вызванные военным положением. Об этом 12 февраля на брифинге в Национальном Собрании РА заявил депутат НС от правящей фракции "Мой шаг" Сисак Габриелян, комментируя решение СНБ об ограничении деятельности СМИ в данном регионе.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время одним из главным вопросов повестки является возвращение военнопленных, и важно не навредить этому процессу. Спустя некоторое время, заверил Габриелян, проблема найдет свое решение. Депутат подчеркнул, что никто не запрещает представителям СМИ посещать область, просто вопрос необходимо согласовать со Службой национальной безопасности. Тем более, что на приграничных участках осуществляются видеосъемки. "Если вы завтра пожелаете поехать, и вам запретят осуществлять съемки, естественно, я буду в числе первых, кто будет рядом с вами, и попытается понять имеющуюся проблему", - сказал депутат. Он добавил, что в настоящее время СНБ исходит из логики "не навредить". Тем более, что видеосъемки адресованы не только для общественности Армении, ими могут воспользоваться и в соседних странах, и необходима некоторая осторожность. Тем не менее, по положению на сегодняшний день каких-либо проблем с посещением приграничных общин Сюникской области не возникало, заверил Габриелян.

Отметим, что 10 февраля СНБ Армении распространила заявление, согласно которому отныне для освещения различных тем в приграничных районах Сюника СМИ должны иметь согласие органов национальной безопасности.