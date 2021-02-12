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АрмИнфо. В Сюникской области Армении проходят процессы, вызванные военным положением. Об этом 12 февраля на брифинге в Национальном Собрании РА заявил депутат НС от правящей фракции "Мой шаг" Сисак Габриелян, комментируя решение СНБ об ограничении деятельности СМИ в данном регионе.
Депутат подчеркнул, что в настоящее время одним из главным вопросов повестки является возвращение военнопленных, и важно не навредить этому процессу. Спустя некоторое время, заверил Габриелян, проблема найдет свое решение. Депутат подчеркнул, что никто не запрещает представителям СМИ посещать область, просто вопрос необходимо согласовать со Службой национальной безопасности. Тем более, что на приграничных участках осуществляются видеосъемки. "Если вы завтра пожелаете поехать, и вам запретят осуществлять съемки, естественно, я буду в числе первых, кто будет рядом с вами, и попытается понять имеющуюся проблему", - сказал депутат. Он добавил, что в настоящее время СНБ исходит из логики "не навредить". Тем более, что видеосъемки адресованы не только для общественности Армении, ими могут воспользоваться и в соседних странах, и необходима некоторая осторожность. Тем не менее, по положению на сегодняшний день каких-либо проблем с посещением приграничных общин Сюникской области не возникало, заверил Габриелян.
Отметим, что 10 февраля СНБ Армении распространила заявление, согласно которому отныне для освещения различных тем в приграничных районах Сюника СМИ должны иметь согласие органов национальной безопасности.
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|В Армении будут защищены права лиц - носителей вируса иммунодефицита человека
|Репортеры без границ осудили ограничения деятельности журналистов в Сюникской области Армении
|В Армении граждане получат право подавать коллективные петиции на единую электронную почту
|АНКА подверг резкой критикe главу МИД Армении за высказывания по части нормализации армяно-турецких отношений
|Никол Пашинян поздравил президента Ирана и Верховного лидера революции по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции
|Мнение: Армения должна договориться с Грузией по вопросу открытия абхазского участка железной дороги
|В Армении за сутки число заболевших коронавирусом уступает количеству выздоровевших
|В посольстве Франции в Армении состоялся запуск инициативы Sante Armenie
|Вице-спикер: Клевета и оскорбления в средствах массовой информации не должна никого оставлять в стороне
|Омбудсмен: Присутствие и передвижение азербайджанских ВС на дорогах Сюникской области Армении должно быть исключено и точка
|Ваану Бадасяну изменили меру пресечения
|В Армении будет внедрен институт резервного судьи
|Контроль за международными перевозками на границах Армении будет осуществлять Инспекционный орган
|В посольстве России в РА удивлены фактом проведения родственниками военнопленных демонстрации перед дипмиссией
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона "О высшем образовании и науке"
|Евросоюз завершил процесс ратификации CEPA с Арменией
|МИД РА: Турции пришло время руководствоваться не мессиджами, а действиями
|В Ереване отпраздновали День дипломатического работника
|Премьер: Вся правда о войне до последней детали должна быть выяснена, и должны быть даны ответы на все вопросы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Банк ВТБ (Армения) подвёл итоги акции по вкладам «Выгодное вложение»
|Мэр Еревана пообещал, что в течение полугода столичный автопарк пополнится 8.5-метровыми автобусами
|Министр: Финансирование лечения раненных армянских военнослужащих в полном объеме осуществляется за счет средств государственного бюджета
|Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции
|Премии в НС Армении получат лишь сотрудники аппарата парламента
|КГД: Из-за коронавируса львиная доля контрабанды наркотиков в Армении пришлась на почтовые перевозки
|Армянские депутаты ходатайствуют об изменении меры пресечения в отношении Ваана Бадасяна
|Посол ФРГ: Армяно-германские правовые отношения всегда находились в сфере взаимных интересов
|Вице-премьер РА представил процесс экономических реформ в Армении послу Швеции в Армении
|Генеральный прокурор Армении поручил обеспечить всестороннее расследование уголовных дел о военной агрессии Азербайджана против Арцаха
|Эксперт: "Сильная Армения с Россией" не нужна самой России
|Парламент Абхазии предлагает открыть железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через Абхазию
|За истекшие сутки в Армении подтверждено 196 новых случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались
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|Посольство РФ: Безопасность в Закавказье в числе приоритетов российской дипломатии
|Министр: Наличие в Армении 16 государственных и целого ряда частных вузов - непозволительная роскошь
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|Москва: Деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ должна быть продолжена
|Читать больше
|Мнение: Армения должна договориться с Грузией по вопросу открытия абхазского участка железной дороги
|Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции
|Эксперт: "Сильная Армения с Россией" не нужна самой России
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