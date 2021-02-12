Пятница, 12 Февраля 2021 11:06

АрмИнфо. Деятельность американского посольства по оказанию помощи перемещенным семьям вследствие конфликта вокруг Нагорного Карабаха, а также шаги по предупреждению траффикинга людей обсудили в ходе встречи посол США в РА Линн Трейси и министр труда и социальных дел Армении Месроп Аракелян.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, Трейси коснулась помощи, оказанной Соединенными штатами в последний период Армении.

В сообщении также отмечается, что правительство США придает особое значение работе с партнерами по профилактике детского труда, в том числе и с Арменией.