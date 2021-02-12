Пятница, 12 Февраля 2021 11:05

АрмИнфо.Швеция готова сделать все возможное для поддержки Армении. Об этом в ходе встречи с министром здравоохранения РА Анаит Аванесян заявил посол Швеции в Армении Патрик Свенссон.

Как передает пресс-служба Министерства здравоохранения РА, в ходе встречи шведский дипломат подчеркнул важность реализации совместных

программ в сфере медицинского образованиях, обмена опытом, в частности, онкологии, гематологии, вакцинации, лучевой терапии, приобретения лекарств, педиатрии и других.

Стороны также обсудили возможное сотрудничество по таким направлениям, как снижение материнской смертности, улучшение

репродуктивного здоровья, усиление реабилитационных услуг, а также механизмы предотвращения устойчивости к антибиотикам.

Посол поинтересовался степенью загруженностью системы здравоохранения Армении в связи с послевоенной ситуацией и

коронавирусом, выразив готовность шведской стороны оказать Армении посильную помощь. Касаясь вакцин против COVID-19, Патрик Свенссон

отметил, что Армения и Швеция находятся почти в одинаковой ситуации, поскольку оба государства находятся на стадии переговоров.

Анаит Аванесян подчеркнула, что система здравоохранения смогла справиться с проблемами и сейчас находится в фазе стабильного восстановления. "Благодаря нашим специалистам, мы смогли выстоять перед коронавирусом. Наши врачи проделали героическую работу. Следующим шагом в борьбе с вирусом станет начало вакцинации. Сейчас мы ведем переговоры с различными компаниями", - заключила министр.