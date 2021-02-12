Пятница, 12 Февраля 2021 11:03

АрмИнфо. Всестороннее обсуждение вопросов, касающихся региональной стабильности и безопасности, гуманитарной ситуации в Арцахе и шагов, предпринимаемых в направлении борьбы с вызовами, возникшими перед армянами Арцаха обсудили в ходе телефонного разговора главы МИД Армении и Франции Ара Айвазян и Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, в контексте гуманитарных вопросов, требующих экстренного решения, Айвазян указан на важность возвращения армянских военнопленных и находящихся в статусе заложника гражданских лиц, подчеркнув неприемлемость создания препятствий в этом процессе Азербайджаном.

В связи с этим Ара Айвазян поблагодарил своего французского коллегу за постоянное поддержание этого вопроса в повестке.

Главы МИД подчеркнули важность разрешения карабахского вопроса в рамках Минской группы ОБСЕ и обменялись мнениями вокруг ближайшего расписания сопредседателей.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Франции обсудили также вопросы двусторонней повестки. Собеседники высоко оценили последний визит в Армению делегации госсекретаря министерства Европы и иностранных дел Жан-Батиста Лемуана по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанный с целью обсуждения перспектив сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, стороны обменялись мнениями также о дальнейших шагах по результатам визита.

Ара Айвазян и Жан-Ив Ле Дриан важность продолжения взаимного общения и совещаний на разных уровнях.