Четверг, 11 Февраля 2021 18:56

АрмИнфо. По вопросу военнопленных Москва работает и с азербайджанскими, и с армянскими коллегами, в том числе и по линии размещенного в зоне конфликта российского миротворческого контингента. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель российского МИД напомнила, что буквально на днях при посредничестве командующего российским миротворческим контингентом Рустама Мурадова состоялся очередной обмен военнопленными.

<Домой вернулись один азербайджанец и пять армян. В целом исходим из того, что решением этого вопроса является обмен по формуле <всех на всех>. Вы знаете о нашей позиции. Об этом говорил и президент России Владимир Путин и глава МИД >, - сказала она. Коснувшись возможности разблокировки транспортных путей из Мартакерта в Варденис и из Мартакерта в Степанакерт через Аскеран, Захарова выразила предположение, что если вышеуказанные маршруты находятся в зоне ответственности российских миротворцев, то ответить на этот вопрос даст Минобороны РФ. Она также напомнила, что в соответствии с пунктов шесть заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, связь между Нагорным Карабахом и Арменией осуществляется по Лачинскому коридору.