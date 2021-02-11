Четверг, 11 Февраля 2021 16:59

АрмИнфо. Международная организация ''Репортеры без границ'' (RSF) осудила ограничения деятельности журналистов в Сюникской области Армении со стороны армянских властей.

Так, в заявлении, организации в частности, говорится: <Пограничники официально объявили, что любой журналист, желающий поехать в Сюникскую область Армении для подготовки репортажа, должен получить разрешение Службы национальной безопасности. Осуждаем это ограничение, и призывает власти восстановить доступ журналистов в эти районы>.

Накануне, СНБ Армении выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что в сложившейся оперативной ситуации и по соображениям безопасности, а также в связи с тем, что в соответствующих районах Сюникской области проводятся приграничные работы, для освещения различных тем в этих местах необходимо согласие органов национальной безопасности РА. В силовом ведомстве проинформировали, что для получения разрешения необходимо направить запрос в СНБ РА.