Четверг, 11 Февраля 2021 12:34

АрмИнфо. В посольстве Франции в Армении состоялся запуск инициативы Sante Armenie (Здравоохранение Армения).

Как сообщает пресс-служба посольства Франции в Армении, посол Джонатан Лакот в ходе своего выступления приветствовал запуск инициативы Sante Armenie, направленный на удовлетворение потребностей сотрудничества в области здравоохранения между различными французскими бенефициарами с Арменией.

Посол отметил, что сфера здравоохранения более чем когда-либо находится в центре армяно-французского двустороннего сотрудничества, а тот факт, что эта инициатива реализуется непосредственно в поствоенном контексте, создает основы для долгосрочного структурного сотрудничества.

Инициатива Sante Armenie объединяет во Франции более 250 специалистов сферы здравоохранения из известных французских учреждений, таких как больницы Парижа и Марселя: AP-HP, AP-HM, гражданский госпиталь Лиона, некоторые из которых, такие как Lyon Vinatie Hospital, уже более 20 лет работают в Армении.

Бенефициарами с армянской стороны являются Министерство здравоохранения, Медицинский университет, другие структуры, фонды и общественные организации.

В конце этой первой встречи, организованной в сотрудничестве с французским офисом AGBU, была составлена дорожная карта для будущих целей и проектов сотрудничества. Достигнута договоренность об организации в ближайшее время первой встречи специалистов двух стран.