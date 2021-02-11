Четверг, 11 Февраля 2021 12:14

АрмИнфо. Контроль за международными автомобильными перевозками на границах Армении будет осуществлять Инспекционный орган градостроительства, технической и пожарной безопасности. Парламент Армении на пленарном заседании 11 февраля во втором и окончательном чтении внес поправки в закон "О государственной границе".

По словам соавтора представленного документа, депутата НС от фракции "Процветающая Армения" Артура Даллакяна, законопроектом предлагается вести обязательную проверку транспортных средств на границе при въезде или выезде из страны. Это необходимо для своевременного обслуживания транспортного средства, организации своевременного отдыха водителей и т.д. Инспекционный орган будет также контролировать наличие на транспортном средстве тахографа.

Депутат отметил, что документ пока не будет распространяться на железнодорожный транспорт. Он вступит в силу с 1 января 2022 года, поскольку есть необходимость в переоснащении структур Инспекционного органа на границах страны.