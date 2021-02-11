|Никол Пашинян поздравил президента Ирана и Верховного лидера революции по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции
|Мнение: Армения должна договориться с Грузией по вопросу открытия абхазского участка железной дороги
|В Армении за сутки число заболевших коронавирусом уступает количеству выздоровевших
|В посольстве Франции в Армении состоялся запуск инициативы Sante Armenie
|Вице-спикер: Клевета и оскорбления в средствах массовой информации не должна никого оставлять в стороне
|Омбудсмен: Присутствие и передвижение азербайджанских ВС на дорогах Сюникской области Армении должно быть исключено и точка
|Ваану Бадасяну изменили меру пресечения
|В Армении будет внедрен институт резервного судьи
|Контроль за международными перевозками на границах Армении будет осуществлять Инспекционный орган
|В посольстве России в РА удивлены фактом проведения родственниками военнопленных демонстрации перед дипмиссией
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона "О высшем образовании и науке"
|Евросоюз завершил процесс ратификации CEPA с Арменией
|МИД РА: Турции пришло время руководствоваться не мессиджами, а действиями
|В Ереване отпраздновали День дипломатического работника
|Премьер: Вся правда о войне до последней детали должна быть выяснена, и должны быть даны ответы на все вопросы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Банк ВТБ (Армения) подвёл итоги акции по вкладам «Выгодное вложение»
|Мэр Еревана пообещал, что в течение полугода столичный автопарк пополнится 8.5-метровыми автобусами
|Министр: Финансирование лечения раненных армянских военнослужащих в полном объеме осуществляется за счет средств государственного бюджета
|Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции
|Премии в НС Армении получат лишь сотрудники аппарата парламента
|КГД: Из-за коронавируса львиная доля контрабанды наркотиков в Армении пришлась на почтовые перевозки
|Армянские депутаты ходатайствуют об изменении меры пресечения в отношении Ваана Бадасяна
|Посол ФРГ: Армяно-германские правовые отношения всегда находились в сфере взаимных интересов
|Вице-премьер РА представил процесс экономических реформ в Армении послу Швеции в Армении
|Генеральный прокурор Армении поручил обеспечить всестороннее расследование уголовных дел о военной агрессии Азербайджана против Арцаха
|Эксперт: "Сильная Армения с Россией" не нужна самой России
|Парламент Абхазии предлагает открыть железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через Абхазию
|За истекшие сутки в Армении подтверждено 196 новых случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались
|В Армении выявлен вирус гриппа A подтипа H3N2
|Посольство РФ: Безопасность в Закавказье в числе приоритетов российской дипломатии
|Министр: Наличие в Армении 16 государственных и целого ряда частных вузов - непозволительная роскошь
|Прогноз: Армения в союзном с Россией государстве возможна в теории и в отдаленной перспективе
|Москва: Деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ должна быть продолжена
|Существует вероятность исследований с возбудителями опасных заболеваний
|Москва: Россия выступает против любых торговых блокад и ограничений на Южном Кавказе
|Спасатели Арцаха возобновили поисковые работы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана
|Швеция готова развивать сотрудничество с Арменией по разным направлениям
|Американские сенаторы просят Байдена наложить санкции на правительство Эрдогана, в том числе за действия в Карабахе
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Мурадов: Азербайджан вернул Армении пять пленных, еще один азербайджанский пленный доставлен в Баку
|В Армении скончался солдат контрактной службы
|Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Азербайджане начались организованные нападки на Омбудсмена Армении
|Лилит Тадевосян избрана председателем Кассационного суда Армении
|МИД РФ: Армения была и остается одним из активных участников Евразийского экономического союза
|МИД РФ: Казахстан и Киргизия рассматривают возможности подключения к проекту "Путешествую без COVID-19"
|МИД РФ: Придерживаясь объединительной повестки, можно будет справиться с любыми вызовами
|Вице-спикер парламента Армении намерен внести в обращение законопроект о криминализации фейковых сообщений
|Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 февраля запускает прямые рейсы из Красноярска в Ереван
|Министр: Армения ведет переговоры о закупке вакцины против COVID-19
|Правительство Армении выделило 305 миллионов драмов участникам арцахской войны 2020 года на возмещение стоимости обучения
|Консульский отдел посольства России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз в РФ
|В Армении будет введен запрет на злоупотребление правом в ходе судебных разбирательств
|Англичане осваивают "освобожденные" территории
|Министр: Армянские ударные БПЛА вскоре поступят в серийное производство
|Министр: Армения рассчитывает на помощь ООН в сохранении историко-культурного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану
|Депутат от оппозиции: Власти Армении вместо признания своих ошибок, пытаются найти виновных на стороне
|Лица диаспоры: Личность. Артур Гарибян
|Ситуация на Южном Кавказе продолжает находиться в центре внимания Папы Римского
|Читать больше
АрмИнфо. Контроль за международными автомобильными перевозками на границах Армении будет осуществлять Инспекционный орган градостроительства, технической и пожарной безопасности. Парламент Армении на пленарном заседании 11 февраля во втором и окончательном чтении внес поправки в закон "О государственной границе".
По словам соавтора представленного документа, депутата НС от фракции "Процветающая Армения" Артура Даллакяна, законопроектом предлагается вести обязательную проверку транспортных средств на границе при въезде или выезде из страны. Это необходимо для своевременного обслуживания транспортного средства, организации своевременного отдыха водителей и т.д. Инспекционный орган будет также контролировать наличие на транспортном средстве тахографа.
Депутат отметил, что документ пока не будет распространяться на железнодорожный транспорт. Он вступит в силу с 1 января 2022 года, поскольку есть необходимость в переоснащении структур Инспекционного органа на границах страны.
|Никол Пашинян поздравил президента Ирана и Верховного лидера революции по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции
|Мнение: Армения должна договориться с Грузией по вопросу открытия абхазского участка железной дороги
|В Армении за сутки число заболевших коронавирусом уступает количеству выздоровевших
|В посольстве Франции в Армении состоялся запуск инициативы Sante Armenie
|Вице-спикер: Клевета и оскорбления в средствах массовой информации не должна никого оставлять в стороне
|Омбудсмен: Присутствие и передвижение азербайджанских ВС на дорогах Сюникской области Армении должно быть исключено и точка
|Ваану Бадасяну изменили меру пресечения
|В Армении будет внедрен институт резервного судьи
|Контроль за международными перевозками на границах Армении будет осуществлять Инспекционный орган
|В посольстве России в РА удивлены фактом проведения родственниками военнопленных демонстрации перед дипмиссией
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона "О высшем образовании и науке"
|Евросоюз завершил процесс ратификации CEPA с Арменией
|МИД РА: Турции пришло время руководствоваться не мессиджами, а действиями
|В Ереване отпраздновали День дипломатического работника
|Премьер: Вся правда о войне до последней детали должна быть выяснена, и должны быть даны ответы на все вопросы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Банк ВТБ (Армения) подвёл итоги акции по вкладам «Выгодное вложение»
|Мэр Еревана пообещал, что в течение полугода столичный автопарк пополнится 8.5-метровыми автобусами
|Министр: Финансирование лечения раненных армянских военнослужащих в полном объеме осуществляется за счет средств государственного бюджета
|Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции
|Премии в НС Армении получат лишь сотрудники аппарата парламента
|КГД: Из-за коронавируса львиная доля контрабанды наркотиков в Армении пришлась на почтовые перевозки
|Армянские депутаты ходатайствуют об изменении меры пресечения в отношении Ваана Бадасяна
|Посол ФРГ: Армяно-германские правовые отношения всегда находились в сфере взаимных интересов
|Вице-премьер РА представил процесс экономических реформ в Армении послу Швеции в Армении
|Генеральный прокурор Армении поручил обеспечить всестороннее расследование уголовных дел о военной агрессии Азербайджана против Арцаха
|Эксперт: "Сильная Армения с Россией" не нужна самой России
|Парламент Абхазии предлагает открыть железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через Абхазию
|За истекшие сутки в Армении подтверждено 196 новых случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались
|В Армении выявлен вирус гриппа A подтипа H3N2
|Посольство РФ: Безопасность в Закавказье в числе приоритетов российской дипломатии
|Министр: Наличие в Армении 16 государственных и целого ряда частных вузов - непозволительная роскошь
|Прогноз: Армения в союзном с Россией государстве возможна в теории и в отдаленной перспективе
|Москва: Деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ должна быть продолжена
|Существует вероятность исследований с возбудителями опасных заболеваний
|Москва: Россия выступает против любых торговых блокад и ограничений на Южном Кавказе
|Спасатели Арцаха возобновили поисковые работы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана
|Швеция готова развивать сотрудничество с Арменией по разным направлениям
|Американские сенаторы просят Байдена наложить санкции на правительство Эрдогана, в том числе за действия в Карабахе
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Мурадов: Азербайджан вернул Армении пять пленных, еще один азербайджанский пленный доставлен в Баку
|В Армении скончался солдат контрактной службы
|Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Азербайджане начались организованные нападки на Омбудсмена Армении
|Лилит Тадевосян избрана председателем Кассационного суда Армении
|МИД РФ: Армения была и остается одним из активных участников Евразийского экономического союза
|МИД РФ: Казахстан и Киргизия рассматривают возможности подключения к проекту "Путешествую без COVID-19"
|МИД РФ: Придерживаясь объединительной повестки, можно будет справиться с любыми вызовами
|Вице-спикер парламента Армении намерен внести в обращение законопроект о криминализации фейковых сообщений
|Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 февраля запускает прямые рейсы из Красноярска в Ереван
|Министр: Армения ведет переговоры о закупке вакцины против COVID-19
|Правительство Армении выделило 305 миллионов драмов участникам арцахской войны 2020 года на возмещение стоимости обучения
|Консульский отдел посольства России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз в РФ
|В Армении будет введен запрет на злоупотребление правом в ходе судебных разбирательств
|Англичане осваивают "освобожденные" территории
|Министр: Армянские ударные БПЛА вскоре поступят в серийное производство
|Министр: Армения рассчитывает на помощь ООН в сохранении историко-культурного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану
|Депутат от оппозиции: Власти Армении вместо признания своих ошибок, пытаются найти виновных на стороне
|Лица диаспоры: Личность. Артур Гарибян
|Ситуация на Южном Кавказе продолжает находиться в центре внимания Папы Римского
|Читать больше
|Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции
|Эксперт: "Сильная Армения с Россией" не нужна самой России
|Прогноз: Армения в союзном с Россией государстве возможна в теории и в отдаленной перспективе
|Прогноз: Признав Арцах частью Армении, Западу придется признать Крым частью России
|Георгий Дерлугьян: Если заговор и был, то это был заговор пантюркистов…
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности