Четверг, 11 Февраля 2021 12:13

АрмИнфо. Вопрос обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном находится в фокусе внимания руководства Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Армении.

Так, в российской дипломатической миссии реагируя на проведение очередного митинга перед посольством РФ в Ереване родителями и родственниками пропавших без вести и военнопленных, в частности заявили:

"Перед посольством 10 февраля состоялась очередная демонстрация с требованием решить вопрос возвращения армянских военнопленных. В полной мере понимаем и разделяем горе и тревогу тех семей, чьи родные и близкие на данный момент не вернулись домой. Осознаем всю остроту и чувствительность сложившейся ситуации. Это действительно большая человеческая трагедия. Хотели бы еще раз отметить, что вопрос обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном находится в фокусе внимания руководства Российской Федерации", констатировали в посольстве РФ.

При этом в дипмиссии напомнили, что российский миротворческий контингент и Международный центр гуманитарного реагирования, действуя в тесной координации с компетентными органами Республики Армения, принимают непосредственное, прямое участие в решении этой острой проблемы.

"Хотелось бы, конечно, чтобы процесс продвигался более быстрыми темпами, но, поверьте, проводится упорная, кропотливая и очень непростая работа. Зримым результатом посреднических усилий российской стороны является, в частности, возвращение, 9 февраля, в Армению еще 5 человек.

В этой связи вызывает некоторое удивление, почему именно после события, отражающего результат усилий, не в последнюю очередь, российского руководства и миротворческого контингента, перед посольством проводится подобный митинг. Невольно возникает вопрос: а каковы истинные цели организаторов такого рода акций перед дипмиссией?", - вопрошали в посольстве России в Армении.

Отметим, что накануне родные и близкие пропавших без вести и военнопленных собрались перед посольством РФ в Ереване. Демонстранты просили ускорить процесс поиска и возвращения их близких.

Более того, накануне вечером родственники военнопленных перекрыли две транспортные магистрали, соединяющие Ереван и Гюмри. Напомним, что вот уже несколько месяцев группа из 62 добровольцев из Ширакской области находится в азербайджанском плену. В Баку под разными предлогами затягивают процесс передачи армянских военнопленных. До сих пор также не известно точное количество пленных, пропавших без вести и погибших в результате войны развязанной Азербайджаном против Арцаха.