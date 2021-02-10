Среда, 10 Февраля 2021 20:16

АрмИнфо.Новая ситуация поднимает перед Арменией новые вызовы. Об этом 10 февраля с трибуны Национального Собрания Армении заявил министр иностранных дел РА Ара Айвазян.

По его словам, ситуация очень сложная, и основной целью властей страны является укрепление атмосферы безопасности вокруг Армении и Арцаха. Министр признал, что это непростой вопрос, который является проявлением геополитических развитий. Необходимо будет приложить все усилия для того, чтобы вывести ситуацию в сторону деэскалации, что, в свою очередь, приведет к безопасности Армении. Министр напомнил, что безопасность состоит из многих компонентов, начиная от внутренней стабильности, и заканчивая различными международными площадками.

Айвазян, указав на военные учения, проводимые Турцией и Азербайджаном в Карсе, отметил, что они вызывают озабоченность армянской стороны. Из Турции постоянно приходят различные мессиджи. В дипломатии принято путем мессиджей посылать сигналы, но с учетом фактора Турции, пришло время руководствоваться не мессиджами, а действиями. "Уверен, что Турция под давлением международного сообщества вернется к нормальному процессу. Тем более, что больше нет оснований и для блокады Армении",- заметил глава МИД РА.