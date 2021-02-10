Среда, 10 Февраля 2021 17:47

АрмИнфо. Мэрия Еревана вскоре подпишет договор о приобретении 161 крупногабаритного (8.5 м.) автобуса с компанией, победившей в ранее объявленном тендере. Об этом заявил мэр Еревана Айк Марутян в ходе рабочего совещания, которое прошло при участии представителей учреждений-партнеров.

В этом контексте он заверил, что в течение полугода после подписания договора, эти автобусы будут поставлены в Армению.

Кроме того, по словам Марутяна, первая партия приобретенных 100 автобусов компактного класса постепенно пополняет ряды городского транспорта.

Напомним, что 100 автобусов компактного класса российского производства (марки <ГАЗ>) были приобретены на общинные средства мэрии. Эти автобусы являются весьма комфортабельными и оснащены кондиционером, системой оплаты банковской картой и системой GPS, высота которых позволит пассажирам в салоне стоять во весь рост. Кроме того автобусы оснащены противопожарной системой, оборудованы для инвалидных колясок и имеют ряд других преимуществ.

Отметим, что тендер на приобретение 161 автобуса средней вместимости длиной в 8.5 метров был объявлен в средине декабря прошедшего года. Эти автобусы также будут приобретены на общинные средства столичного муниципалитета.

О сумме контракта мэрия, как всегда, замалчивает.