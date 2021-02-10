Среда, 10 Февраля 2021 16:06

АрмИнфоВ ближайшие 2 года объемы перевозок железнодорожным сообщением Армения - Россия значительно снизятся, и наоборот, возрастут объемы перевозок автомобильным транспортом.

Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил директор крупной армянской транспортно-логистической компании "Апавен" Гагик Агаджанян, комментируя обращение абхазских парламентариев к своим российским коллегам по поводу возможного разблокирования абхазского участка железной дороги и установления прямого сообщения между Россией и Арменией по территории Абхазии.

Между тем, как считает Агаджанян, через пару лет в Грузии будет построена новая автомобильная дорога к контрольно-пропускному пункту

"Верхний Ларс". Дорога, протяженностью в 21 км, будет включать и строительство 9-километрового тоннеля, благодаря которому движение по данной дороге станет круглогодичным, круглосуточным, а значит беспрерывным. Оборудование для возведения дороги в Грузии уже доставлено на строительную площадку.

Для Армении в этом контексте куда более важной задачей должно стать завершение строительства автомобильной трассы "Север-Юг", а также эффективное использование имеющихся коммуникационных возможностей. Тем самым, объемы перевозок по железной дороге значительно сократятся, а автомобильным транспортом, наоборот, возрастут. Причиной тому и более высокие тарифы на железнодорожные перевозки в самой Армении, на которые существенное влияние оказывают и дорогие тарифы на энергоресурсы.

Специалист подчеркнул, что предложение абхазских парламентариев, возможно, связано с опасениями о задействовании Мегринского коридора и выхода на железные дороги Азербайджана, а оттуда в Россию. Однако даже в этой ситуации, продолжил специалист, говорить о больших потребностях страны в железной дороге не приходится, для этого можно вообще ничего не потратить, но для этого Армении следует занять куда более жесткую позицию в вопросе возобновления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, президент соседней страны Ильхам Алиев не случайно понижает градус своих антиармянских заявлений, когда речь заходит о данном маршруте. Ему необходим международный договор, который он в любой момент сможет использовать, вплоть до ввода войск, даже при определении ставок тарифов при будущих железнодорожных перевозках. Ереван должен настоять на том, чтобы эти тарифы соответствовали тарифам по другим направлениям перевозок. Да и в строительстве новой железной дороги, связывающий Азербайджан с Нахичеваном транзитом по территории Армении, особой нужды нет.

Если речь идет о том, чтобы разблокировать коммуникации для Нахичевана, тогда это можно сделать очень быстро, без особых усилий и затрат, а главное - в течение нескольких недель. Для этого нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, строить новую железную дорогу или даже реконструировать ее. Из Турции через армянский Ахурян, а затем Гюмри, Ереван и Ерасх в Нахичеван существует железная дорога, и она в действующем состоянии. Из Ерасха до границы Нахичевана около 500?600 метров. Следующая станция уже Нахичеван - Садарак. На сегодняшний день из России через Дербент по железной дороге можно доехать в Баку, оттуда через центральные части Азербайджана попасть в Армению. Это железная дорога с двусторонним направлением движения, по ней одновременно можно переправить большое количество грузов. На армянском участке нужно просто восстановить 500?600 метров железной дороги. Этой дорогой можно попасть в Ереван и оттуда - в Нахичеван. Она будет исправно работать, обеспечивая железнодорожное сообщение Азербайджана с Нахичеваном. По длине это даже меньше, чем то, что планируется построить.

При этом, по подсчетам азербайджанской стороны, для строительства новой железнодорожной ветки потребуется два года и $434 млн. За такие сроки и такую сумму эту дорогу не построить. Наглядный тому пример строительство железной дороги Карс - Ахалкалаки - Баку через территорию Грузии. Там нужно было построить 130 км дороги. Тогда заявили, что построят за два года и за $400 млн, но в реальности построили за 11 лет и потратили около $1 млрд. Между тем, транспортное сообщение с Азербайджаном можно восстановить в течение несколько недель.

Гагик Агаджанян напомнил, что до развала СССР Армения была серьезным хабом в плане железнодорожного сообщения для стран региона. За исключением железнодорожной ветки между Грузией и Азербайджаном, все другие пути проходили через Армению. Региональные страны между собой связывались исключительно через территорию Армении. По железной дороге из Грузии в Турцию можно было попасть через Армению, из Азербайджана в Турцию - тоже через территорию Армении. То же самое можно было сказать про сообщение между Ираном и Грузией. Даже из Азербайджана в Иран по железной дороге можно было проехать исключительно через территорию Армении.

Однако после развала СССР региональная карта железнодорожных коммуникаций сильно изменилась. Азербайджан уже построил железную дорогу для выхода в Иран через Астара - Решт. Баку с востока уже обошел Армению. Уже существует железная дорога, связывающая Грузию с Турцией: Карс - Ахалкалаки. Тем самым, Грузия обходит Армению с запада. Таким образом, с востока, севера и запада есть обходящие Армению железнодорожные коммуникации. Остается одна дорога - южная, при строительстве которой Армения, будучи в центре региона, окажется в транспортной изоляции. Как только построят железную дорогу, связывающую южные регионы Азербайджана с Нахичеваном, а дальше - с Турцией, через так называемый Мегринский коридор, Армения окажется в полной транспортной изоляции. "То есть, с нашей же помощью они фактически будут обходить Армению", - сказал Агаджанян.

Он также констатировал, что Мегринский участок - это 45 км дороги, по которой транзитом будут проходить азербайджанские составы в Нахичеван. Это просто короткая транзитная дорога, на которую армянская железная дорога сама не выходит. То есть она не будет связана с армянской железнодорожной системой, а лишь соединит Азербайджан с Нахичеваном.

Правда, через Нахичеван армянские грузы могут по железной дороге попасть в Иран в случае разблокировки, но для этого новую дорогу через юг Армении строить не нужно. Армения может за считаные недели или месяцы восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном через Иджеван, обеспечивая транспортное сообщение Баку с Нахичеваном, а Азербайджан разблокирует железную дорогу между Арменией и Ираном через тот же Нахичеван. "Это дорога уже есть. Зачем еще одну дорогу строить с юга? Ответ очевиден - чтобы обойти Армению", - подчеркнул руководитель компании, напомнив, что Турция уже заявила, что готова построить железную дорогу в Нахичеван от станции Шарур (Нахичеван) до Игдыра и дальше в Карс.

При таком раскладе Армения будет вынуждена идти на поклон к соседям каждый раз, чтобы получить дорогу в том или ином направлении. "При этом мы им свои дороги предлагать не можем никак. Они в них не будут нуждаться. Армения будет в одностороннем порядке платить соседям за дороги через их территории. То есть перезапуск мегринского участка железной дороги приведет к тому, что, будучи в центре Закавказья, Армения оказывается в полной транспортной изоляции. Думаю, Ереван может предложить задействовать уже существующие железные дороги. Когда по ним пойдут грузы и грузопоток дойдет до таких объёмов, что пропускная возможность этих дорог не будет в состоянии их обслуживать, тогда можно думать о строительстве альтернативной дороги. Тогда будет экономическая целесообразность в строительстве нового полотна. Если же сегодня нет экономической целесообразности в ее строительстве, тогда возникает вопрос, зачем это нужно делать. Объяснение одно - это политический проект", - считает Агаджанян.

Он также напомнил, что через грузинские порты перед Арменией открывается весь мир. С грузинскими портами Армению связывает железная дорога, которая бесперебойно работает. Армения через территорию Грузии по Верхнему Ларсу осуществляет транспортные перевозки с Россией. Надо просто эффективно использовать имеющиеся возможности.