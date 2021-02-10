Arminfo.info




 Среда, 10 Февраля 2021 16:06
Александр Аванесов

Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции

Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции

АрмИнфоВ ближайшие 2 года объемы перевозок железнодорожным сообщением Армения - Россия значительно снизятся, и наоборот, возрастут объемы перевозок автомобильным транспортом.

Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил директор крупной армянской транспортно-логистической компании "Апавен" Гагик Агаджанян, комментируя  обращение абхазских парламентариев к своим российским коллегам по поводу возможного разблокирования абхазского участка железной дороги и установления прямого сообщения между Россией и Арменией по территории Абхазии.

Между тем, как считает Агаджанян, через пару лет в Грузии будет построена новая автомобильная дорога к контрольно-пропускному пункту

"Верхний Ларс". Дорога, протяженностью в 21 км, будет включать и строительство 9-километрового тоннеля, благодаря которому движение по данной дороге станет круглогодичным, круглосуточным, а значит беспрерывным. Оборудование для возведения дороги в Грузии уже доставлено на строительную площадку.

Для Армении в этом контексте куда более важной задачей должно стать завершение строительства автомобильной трассы "Север-Юг", а также эффективное использование имеющихся коммуникационных возможностей. Тем самым, объемы перевозок по железной дороге значительно сократятся, а автомобильным транспортом, наоборот, возрастут. Причиной тому и более высокие тарифы на железнодорожные перевозки в самой Армении, на которые существенное влияние оказывают и дорогие тарифы на энергоресурсы.

Специалист подчеркнул, что предложение абхазских парламентариев, возможно, связано с опасениями о задействовании Мегринского коридора и выхода на железные дороги Азербайджана, а оттуда в Россию. Однако даже в этой ситуации, продолжил специалист, говорить о больших потребностях страны в железной дороге не приходится, для этого можно вообще ничего не потратить, но для этого Армении следует занять куда более жесткую позицию в вопросе возобновления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, президент соседней страны Ильхам Алиев не случайно понижает градус своих антиармянских заявлений, когда речь заходит о данном маршруте. Ему необходим международный договор, который он в любой момент сможет использовать, вплоть до ввода войск, даже при определении ставок тарифов при будущих  железнодорожных перевозках. Ереван должен настоять на том, чтобы эти тарифы соответствовали тарифам по другим направлениям перевозок. Да и в строительстве новой железной дороги, связывающий Азербайджан с Нахичеваном транзитом по территории Армении, особой нужды нет.

Если речь идет о том, чтобы разблокировать коммуникации для Нахичевана, тогда это можно сделать очень быстро, без особых усилий и затрат, а главное - в течение нескольких недель.  Для этого нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, строить новую железную дорогу или даже реконструировать ее. Из Турции через армянский Ахурян, а затем Гюмри, Ереван и Ерасх в Нахичеван существует железная дорога, и она в действующем состоянии. Из Ерасха до границы Нахичевана около 500?600 метров. Следующая станция уже Нахичеван - Садарак.  На сегодняшний день из России через Дербент по железной дороге можно доехать в Баку, оттуда через центральные части Азербайджана попасть в Армению. Это железная дорога с двусторонним направлением движения, по ней одновременно можно переправить большое количество грузов. На армянском участке нужно просто восстановить 500?600 метров железной дороги. Этой дорогой можно попасть в Ереван и оттуда - в Нахичеван. Она будет исправно работать, обеспечивая железнодорожное сообщение Азербайджана с Нахичеваном.  По длине это даже меньше, чем то, что планируется построить.

При этом, по подсчетам азербайджанской стороны, для строительства новой железнодорожной ветки потребуется два года и $434 млн. За такие сроки и такую сумму эту дорогу не построить. Наглядный тому пример строительство железной дороги Карс - Ахалкалаки - Баку через территорию Грузии. Там нужно было построить 130 км дороги. Тогда заявили, что построят за два года и за $400 млн, но в реальности построили за 11 лет и потратили около $1 млрд. Между тем, транспортное сообщение с Азербайджаном можно восстановить в течение несколько недель.

Гагик Агаджанян напомнил, что до развала СССР Армения была серьезным хабом в плане железнодорожного сообщения для стран региона. За исключением железнодорожной ветки между Грузией и Азербайджаном, все другие пути проходили через Армению. Региональные страны между собой связывались исключительно через территорию Армении. По железной дороге из Грузии в Турцию можно было попасть через Армению, из Азербайджана в Турцию - тоже через территорию Армении. То же самое можно было сказать про сообщение между Ираном и Грузией. Даже из Азербайджана в Иран по железной дороге можно было проехать исключительно через территорию Армении.

Однако после развала СССР региональная карта железнодорожных коммуникаций сильно изменилась. Азербайджан уже построил железную дорогу для выхода в Иран через Астара - Решт. Баку с востока уже обошел Армению. Уже существует железная дорога, связывающая Грузию с Турцией: Карс - Ахалкалаки. Тем самым, Грузия обходит Армению с запада. Таким образом, с востока, севера и запада есть обходящие Армению железнодорожные коммуникации. Остается одна дорога  - южная, при строительстве которой Армения, будучи в центре региона, окажется в транспортной изоляции. Как только построят железную дорогу, связывающую южные регионы Азербайджана с Нахичеваном, а дальше - с Турцией, через так называемый Мегринский коридор, Армения окажется в полной транспортной изоляции.  "То есть, с нашей же помощью они фактически будут обходить Армению", - сказал Агаджанян.

Он также констатировал, что Мегринский участок - это 45 км дороги, по которой транзитом будут проходить азербайджанские составы в Нахичеван. Это просто короткая транзитная дорога, на которую армянская железная дорога сама не выходит. То есть она не будет связана с армянской железнодорожной системой, а лишь соединит Азербайджан с Нахичеваном.

Правда, через Нахичеван армянские грузы могут по железной дороге попасть в Иран в случае разблокировки, но для этого новую дорогу через юг Армении строить не нужно. Армения может за считаные недели или месяцы восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном через Иджеван, обеспечивая транспортное сообщение Баку с Нахичеваном, а Азербайджан разблокирует железную дорогу между Арменией и Ираном через тот же Нахичеван.  "Это дорога уже есть. Зачем еще одну дорогу строить с юга? Ответ очевиден - чтобы обойти Армению", - подчеркнул руководитель компании, напомнив, что Турция уже заявила, что готова построить железную дорогу в Нахичеван от станции Шарур (Нахичеван) до Игдыра и дальше в Карс.

При таком раскладе Армения будет вынуждена идти на поклон к соседям каждый раз, чтобы получить дорогу в том или ином направлении. "При этом мы им свои дороги предлагать не можем никак. Они в них не будут нуждаться. Армения будет в одностороннем порядке платить соседям за дороги через их территории. То есть перезапуск мегринского участка железной дороги приведет к тому, что, будучи в центре Закавказья, Армения оказывается в полной транспортной изоляции. Думаю, Ереван может предложить задействовать уже существующие железные дороги. Когда по ним пойдут грузы и грузопоток дойдет до таких объёмов, что пропускная возможность этих дорог не будет в состоянии их обслуживать, тогда можно думать о строительстве альтернативной дороги. Тогда будет экономическая целесообразность в строительстве нового полотна. Если же сегодня нет экономической целесообразности в ее строительстве, тогда возникает вопрос, зачем это нужно делать. Объяснение одно - это политический проект", - считает Агаджанян.

Он также напомнил, что через грузинские порты перед Арменией открывается весь мир.  С грузинскими портами Армению связывает железная дорога, которая бесперебойно работает.  Армения через территорию Грузии по Верхнему Ларсу осуществляет транспортные перевозки с Россией. Надо просто эффективно использовать имеющиеся возможности. 


Лента новостей
Премьер:  Вся правда о войне до последней детали должна быть выяснена, и должны быть даны ответы на все вопросыПремьер:  Вся правда о войне до последней детали должна быть выяснена, и должны быть даны ответы на все вопросы
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Банк ВТБ (Армения) подвёл итоги акции по вкладам «Выгодное вложение»Банк ВТБ (Армения) подвёл итоги акции по вкладам «Выгодное вложение»
Мэр Еревана пообещал, что в течение полугода столичный автопарк пополнится 8.5-метровыми автобусамиМэр Еревана пообещал, что в течение полугода столичный автопарк пополнится 8.5-метровыми автобусами
Министр: Финансирование лечения раненных армянских военнослужащих в полном объеме осуществляется за счет средств государственного бюджетаМинистр: Финансирование лечения раненных армянских военнослужащих в полном объеме осуществляется за счет средств государственного бюджета
Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляцииСпециалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции
Премии в НС Армении получат лишь сотрудники аппарата парламентаПремии в НС Армении получат лишь сотрудники аппарата парламента
КГД: Из-за коронавируса львиная доля контрабанды наркотиков в Армении пришлась на почтовые перевозкиКГД: Из-за коронавируса львиная доля контрабанды наркотиков в Армении пришлась на почтовые перевозки
Армянские депутаты ходатайствуют об изменении меры пресечения в отношении Ваана БадасянаАрмянские депутаты ходатайствуют об изменении меры пресечения в отношении Ваана Бадасяна
Посол ФРГ: Армяно-германские правовые отношения всегда находились в сфере взаимных интересовПосол ФРГ: Армяно-германские правовые отношения всегда находились в сфере взаимных интересов
Вице-премьер РА представил процесс экономических реформ в Армении послу Швеции в АрменииВице-премьер РА представил процесс экономических реформ в Армении послу Швеции в Армении
Генеральный прокурор  Армении поручил обеспечить всестороннее расследование уголовных дел о военной агрессии  Азербайджана против АрцахаГенеральный прокурор  Армении поручил обеспечить всестороннее расследование уголовных дел о военной агрессии  Азербайджана против Арцаха
Эксперт: Эксперт: "Сильная Армения с Россией" не нужна самой России
Парламент Абхазии предлагает открыть железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через АбхазиюПарламент Абхазии предлагает открыть железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через Абхазию
За истекшие сутки в Армении подтверждено 196 новых случаев заражения COVID-19, 4 человека скончалисьЗа истекшие сутки в Армении подтверждено 196 новых случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались
В Армении выявлен вирус  гриппа A подтипа H3N2В Армении выявлен вирус  гриппа A подтипа H3N2
Посольство РФ: Безопасность в Закавказье в числе приоритетов российской дипломатииПосольство РФ: Безопасность в Закавказье в числе приоритетов российской дипломатии
Министр: Наличие в Армении 16 государственных и целого ряда частных вузов - непозволительная роскошьМинистр: Наличие в Армении 16 государственных и целого ряда частных вузов - непозволительная роскошь
Прогноз: Армения в союзном с Россией государстве возможна в теории и в отдаленной перспективеПрогноз: Армения в союзном с Россией государстве возможна в теории и в отдаленной перспективе
Москва: Деятельность сопредседателей  МГ ОБСЕ должна быть продолженаМосква: Деятельность сопредседателей  МГ ОБСЕ должна быть продолжена
Существует вероятность исследований с возбудителями опасных заболеванийСуществует вероятность исследований с возбудителями опасных заболеваний
Москва: Россия выступает против любых торговых блокад и ограничений на Южном КавказеМосква: Россия выступает против любых торговых блокад и ограничений на Южном Кавказе
Спасатели Арцаха возобновили поисковые работы на территориях, перешедших под контроль АзербайджанаСпасатели Арцаха возобновили поисковые работы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана
Швеция готова развивать сотрудничество с Арменией по разным направлениямШвеция готова развивать сотрудничество с Арменией по разным направлениям
Американские сенаторы просят Байдена наложить санкции на правительство Эрдогана, в том числе за действия в КарабахеАмериканские сенаторы просят Байдена наложить санкции на правительство Эрдогана, в том числе за действия в Карабахе
МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дорогиМЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
Мурадов: Азербайджан вернул Армении пять пленных, еще один азербайджанский пленный доставлен в БакуМурадов: Азербайджан вернул Армении пять пленных, еще один азербайджанский пленный доставлен в Баку
В Армении скончался солдат контрактной службыВ Армении скончался солдат контрактной службы
Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном КарабахеИран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
В Азербайджане начались организованные нападки на Омбудсмена АрменииВ Азербайджане начались организованные нападки на Омбудсмена Армении
Лилит  Тадевосян избрана председателем Кассационного суда АрменииЛилит  Тадевосян избрана председателем Кассационного суда Армении
МИД РФ: Армения была и остается одним из активных участников Евразийского экономического союзаМИД РФ: Армения была и остается одним из активных участников Евразийского экономического союза
МИД РФ: Казахстан и Киргизия рассматривают возможности подключения к проекту МИД РФ: Казахстан и Киргизия рассматривают возможности подключения к проекту "Путешествую без COVID-19"
МИД РФ: Придерживаясь объединительной повестки, можно будет справиться с любыми вызовамиМИД РФ: Придерживаясь объединительной повестки, можно будет справиться с любыми вызовами
Вице-спикер парламента Армении намерен внести в обращение законопроект о криминализации фейковых сообщенийВице-спикер парламента Армении намерен внести в обращение законопроект о криминализации фейковых сообщений
Российская авиакомпания Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 февраля запускает прямые рейсы из Красноярска в Ереван
Министр:  Армения ведет переговоры о закупке вакцины против  COVID-19Министр:  Армения ведет переговоры о закупке вакцины против  COVID-19
Правительство Армении выделило 305 миллионов драмов участникам арцахской войны 2020 года на возмещение стоимости обученияПравительство Армении выделило 305 миллионов драмов участникам арцахской войны 2020 года на возмещение стоимости обучения
Консульский отдел посольства России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз в РФКонсульский отдел посольства России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз в РФ
В Армении будет введен запрет на злоупотребление правом в ходе судебных разбирательствВ Армении будет введен запрет на злоупотребление правом в ходе судебных разбирательств
Англичане осваивают Англичане осваивают "освобожденные" территории
Министр: Армянские ударные БПЛА вскоре поступят в серийное производствоМинистр: Армянские ударные БПЛА вскоре поступят в серийное производство
Министр: Армения рассчитывает на помощь ООН в сохранении историко-культурного наследия на территориях, подконтрольных АзербайджануМинистр: Армения рассчитывает на помощь ООН в сохранении историко-культурного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану
Депутат от оппозиции: Власти Армении вместо признания своих ошибок, пытаются найти виновных на сторонеДепутат от оппозиции: Власти Армении вместо признания своих ошибок, пытаются найти виновных на стороне
Лица диаспоры: Личность. Артур ГарибянЛица диаспоры: Личность. Артур Гарибян
Ситуация на Южном Кавказе продолжает находиться в центре внимания Папы РимскогоСитуация на Южном Кавказе продолжает находиться в центре внимания Папы Римского
Суд разрешил второму президенту Армении заключить сделки по имуществуСуд разрешил второму президенту Армении заключить сделки по имуществу
Президент Армении на этой  неделе вернется в ЕреванПрезидент Армении на этой  неделе вернется в Ереван
Вице-спикер: Оппозиция должна четко сформировать свои предложения по проведению в Армении внеочередных парламентских выборовВице-спикер: Оппозиция должна четко сформировать свои предложения по проведению в Армении внеочередных парламентских выборов
Лилит Тадевосян: Для судов Армении проблемой номер один является их перезагруженностьЛилит Тадевосян: Для судов Армении проблемой номер один является их перезагруженность
Ряд НПО Армении призвали власти Армении вернуть в политическую повестку вопрос внеочередных выборовРяд НПО Армении призвали власти Армении вернуть в политическую повестку вопрос внеочередных выборов
Благотворительный фонд Степана Гишяна объявил о старте конкурса грантов для юрлицБлаготворительный фонд Степана Гишяна объявил о старте конкурса грантов для юрлиц
Прогноз: Признав Арцах частью Армении, Западу придется признать Крым частью РоссииПрогноз: Признав Арцах частью Армении, Западу придется признать Крым частью России
Депутат премьеру: Если он Верховный главнокомандующий, то я Михайло ЛомоносовДепутат премьеру: Если он Верховный главнокомандующий, то я Михайло Ломоносов
Омбудсмен Армении призвал политические силы в стране к благоразумиюОмбудсмен Армении призвал политические силы в стране к благоразумию
Air Arabia 13 февраля возобновит выполнение рейсов по маршруту Шарджа-Ереван-ШарджаAir Arabia 13 февраля возобновит выполнение рейсов по маршруту Шарджа-Ереван-Шарджа
Состоялось заседание экспертной подгруппы по вопросам задействования транспортного сообщения в регионеСостоялось заседание экспертной подгруппы по вопросам задействования транспортного сообщения в регионе
Посол США изучает усилия Армении по ключевым экономическим и структурным реформамПосол США изучает усилия Армении по ключевым экономическим и структурным реформам
Депутат: Ни один из вопросов, включенных в повестку заседания парламента, не адекватен тем вызовам, которые стоят перед странойДепутат: Ни один из вопросов, включенных в повестку заседания парламента, не адекватен тем вызовам, которые стоят перед страной
Ереван и Вашингтон обсудили ключевые вопросы повестки армяно-американского партнерстваЕреван и Вашингтон обсудили ключевые вопросы повестки армяно-американского партнерства
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Армения в союзном с Россией государстве возможна в теории и в отдаленной перспективеПрогноз: Армения в союзном с Россией государстве возможна в теории и в отдаленной перспективе
Прогноз: Признав Арцах частью Армении, Западу придется признать Крым частью РоссииПрогноз: Признав Арцах частью Армении, Западу придется признать Крым частью России
Георгий Дерлугьян: Если заговор и был, то это был заговор пантюркистов…Георгий Дерлугьян: Если заговор и был, то это был заговор пантюркистов…
Тюрколог: Медведев констатировал преобладание realpolitik в отношениях Москвы с АнкаройТюрколог: Медведев констатировал преобладание realpolitik в отношениях Москвы с Анкарой
Эксперт: В отношениях с Ираном Армении чрезвычайно важно избавиться от иллюзийЭксперт: В отношениях с Ираном Армении чрезвычайно важно избавиться от иллюзий
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности