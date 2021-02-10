Среда, 10 Февраля 2021 15:35

АрмИнфо. 10 февраля вице-премьер РА Тигран Авинян принял новоназначенного посла Швеции в Армении Патрика Свенссона.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, вице-премьер поздравил посла с началом дипломатической службы в Армении и пожелал успехов в развитии армяно-шведских отношений.

Посол поблагодарил за прием, отметив, что аккредитация посла Швеции в Армении открывает новые возможности для расширения и углубления сотрудничества между двумя странами.

Тигран Авинян напомнил о реализации программ демократических реформ в Армении, поблагодарил Швецию за их поддержку.

Помимо существующего сотрудничества на двустороннем уровне, собеседники также коснулись сотрудничества в рамках Восточного партнерства и дальнейшего развития отношений Армении с ЕС. Стороны обсудили вопросы безопасности, в том числе, ситуацию после войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, урегулирование нагорно-карабахского конфликта и необходимость немедленного возвращения армянских пленных.

Вице-премьер представил процесс экономических реформ в Армении, подчеркнув важность принятой на прошлой неделе Программы экономического реагирования. В этом контексте он призвал к активному диалогу со Швецией в плане привлечения новых инвестиций, сотрудничества в области науки и инноваций, развития высоких технологий, усиления программы устойчивого развития.

В деталях были затронуты реформы государственного управления, в частности, возможности сотрудничества в сфере цифровых услуг. Стороны также обсудили перспективы углубления партнерства в сфере здравоохранения.