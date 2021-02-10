Среда, 10 Февраля 2021 12:47

АрмИнфо. Наличие в Армении 16 государственных и целого ряда частных вузов - непозволительная роскошь. Об этом 10 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян, в первом чтении представивший проект закона "О высшем образовании и науке" и пакет смежных законов.

"Не думаю, что столь значительное количество вузов в маленькой стране является навязанной необходимостью", - заметил министр. Он добавил, что представленный пакет, который приводится в соответствие с рядом международных соглашений и программ, призван урегулировать деятельность высших учебных заведений и научных организаций. В частности, предусмотрено, что два и более вуза получат право на разработку и применение совместных программ. Выпускники этих вузов по окончании программы обучения получают диплом одного из них, либо каждого в отдельности. В этой связи, предусмотрено проводить аккредитацию образовательных программ. В настоящее время этот процесс происходит на основе соответствующих решений правительства, согласно которым институциональная аккредитация вузов является обязательным условием, а программная аккредитация необязательным. В рамках институциональной аккредитации вуз представляет на оценку три образовательные программы. Теперь все программы должны проходить обязательную аккредитацию. Внедряются и новые механизмы приема в высшие учебные заведения. На каждый год устанавливается количество платных и бесплатных мест, согласно образовательным программам вузов. К примеру, в бакалавриаты прием осуществляется на основе единых государственных экзаменов. При этом,т армянский язык станет обязательным предметом при вступительных экзаменах для всех специальностей. Также в зависимости от актуальности предмета устанавливаются ставки стипендий сроком на три года. Финансирование вузов будет осуществляться на грантовой основе, в зависимости от заявки заявителя. Регулируется и вопрос с Советом управления вуза, в состав которого вместо 24 или 32 членов в настоящее время будут представлены всего 9 человек. Из этого количества 4 человек будут представлять академический совета вуза, и 5 - полномочный орган. Данная пропорция обусловлена тем, что учредитель 16 государственных вузов страны в лице государства на все 100% должно нести ответственности за ситуацию в каждом из них. И по этой причине представительство госструктуры в Совете управления будет большим. Пакетом определяется и новый порядок выбора ректора, который будет осуществляться на выборной основе. До трех человек, получивших в Совете управления наиболее количество голосов, будут представлены в Министерство образования, науки, культуры и спорта на утверждение. Из этих трех претендентов ведомство останавливает свой выбор на одном из них, с которым заключается трудовое соглашение сроком на пять лет. Вводятся и ограничения по руководящему составу вуза. Руководить вузом не будет человек, являющийся одним из руководителей политической структуры. Законопроектом особый статус получит Ереванский государственный университет.

Что касается науки, то, как заметил Думанян, научные институты получат автономный статус. Они будут обладать своими научными советами, состоящими из 8 человек - 4 от научного совета, 3 - от полномочного органа и 1 - от Президиума НАН. Финансирование

институтов будет осуществляться напрямую. Причем, финансироваться будут целевые программы. Президиум НАН остается, просто в вопросах финансирования участия принимать не будет. Академическим институтам предоставляется право на формирование сетей, которые получат право на формирование своих советов. В составе этих сетевых советов могут быть вовлечены члены президиума НАН. Министр подчеркнул, что в настоящее время на финансирование науки ежегодно из госбюджета направляется 1% от расходной части госказны, и есть необходимость в доведении этого показателя до 4%. В этом году добиться этого нереально, но стремиться к этому ведомство будет.