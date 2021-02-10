Среда, 10 Февраля 2021 12:45

АрмИнфо. Рассматривать Армению в союзном с Россией государстве на сегодняшний день возможно лишь в теории и в весьма отдаленной перспективе. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов, д. и. н. Александр Крылов, - комментируя состоявшийся в Ереване учредительный съезд движения "Сильная Армения с Россией.

"При этом, вне всяких сомнений, на мой взгляд, можно лишь приветствовать подобные инициативы. Интеграция стран постсоветского пространства в интересах всех участников данного процесса. Как мне кажется, на данный момент, рассматривая эту инициативу, можно говорить об ее ориентированности на будущее. И она может стать реальностью лишь в случае если окажется привлекательной для армянского общества", - отметил он.

Крылов обусловил перспективы Армении способностью руководства, политических сил и армянского общества, в целом, стабилизировать внутриполитическую ситуацию. И уже после этого выработать стратегию развития армянской государственности. Разумеется, при условии ее соответствования послевоенным реалиям. По его оценкам, Москва в подобной стабилизации, вне всяких сомнений, заинтересована.

В этом свете, политолог выделил заинтересованность и стремление Еревана в поисках как внутренних, так и внешних источников поддержания внутренней социально- экономической стабильности. И фактически инициированное Москвой, разблокирование транспортных коммуникаций, на его взгляд, имеет принципиальную важность в деле будущего развития Армении и всего региона.

"При этом, судя по всему, армянское общество принять результаты последней войны не готово и воспринимает перемирие от 9 ноября лишь как временную мирную передышку. Тем не менее, несмотря на послевоенное падение рейтинга премьер-министра Пашиняна, ему, в целом, удалось сохранить поддержку части населения. Некоторые видят в нем национального лидера, а некоторые меньшее в сравнении с имеющимися альтернативами зло. Дополнительные шансы политическому выживанию Пашиняна добавляет пассивное, разочарованное и во власти, и в оппозиции, большинство. И, конечно, раздробленность самой оппозиции", - подытожил Крылов.