Вторник, 9 Февраля 2021 13:37

АрмИнфо. Армения, как и все остальные постсоветские страны рассматриваются Европой в свете степени своей близости к России. Подобное мнение выразил АрмИнфо германский политолог Александр Рар.

"С этой точки зрения Армения сделала крайне мало с целью сближения с Евросоюзом. Думаю, что если бы премьер-министр Армении Никол Пашинян больше бы опирался в своей политике на ЕС, отклик Брюсселя на недавнюю войну был бы весомее. В существующих же геополитических реалиях Европа молчала и молчала принципиально", - подчеркнул он. Вместе с тем Рар отметил, что на подобное сближение с Европой у Пашиняна не было мандата в самой Армении.

Отсутствие развитых отношений между Европой и Арменией немецкий политолог обуславливает как отношениями Запад-Россия, так и с общим значением находящегося вдали от Европы региона для Евросоюза. А также многовековыми реалиями. Рар отметил, что Армения веками существует в весьма сложном для себя геополитическом регионе. В котором врагов и соперников у нее значительно больше чем друзей.

Здесь, согласно Рару, крайне важно отметить, что Россия исторически не входит в список врагов Армении. В этом свете, по оценкам политолога, русофобии в политическом менталитете армянских элит места быть просто не должно. На этом фоне Европа ограничивается призывами воздержаться от кровопролития, гибели молодых людей. И то, что это кровопролитие имеет место на родине предков в Европе никому не интересно.

"Европа уже давно живет в другом мире, руководствуется другими приоритетами, ценностями и менталитетом. В Европе мало задумываются о дополнительных зонах влияния, предпочитая всему этого собственные либеральные ценности. И конфликты, подобные карабахскому, в эти ценности не укладываются. Именно поэтому европейская политика в этом направлении будет продолжать ограничиваться призывами к миру. Искать и определять правых и виновных Европа не будет", - считает Рар.

По оценкам немецкого политолога, для европейских политиков важно отсутствие войны. И они не видят никаких проблем для договоренностей между армянами и азербайджанцами, как это после Второй мировой войны сделали немцы с французами, голландцами и поляками.

"Аналогичного мнения я придерживаюсь в вопросе определения статуса Арцаха. До ситуации вокруг Крыма вероятность признания странами ЕС независимости Арцаха была в разы больше чем сегодня. И обусловлено это в первую очередь российским фактором. Признав Арцах фактически частью Армении, Западу придется признать Крым частью России. Соответственно, ЕС не пожелает делать шаги, которые так или иначе могут рассматриваться в пользу России", - подытожил Рар.