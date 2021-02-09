Вторник, 9 Февраля 2021 11:05

АрмИнфо.Посол США в РА Линн Трейси встретилась с министром финансов Армении Атомом Джанджугазяном.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, цель встречи - изучить усилия Армении по ключевым экономическим и структурным реформам, которые могут стимулировать устойчивый и инклюзивный рост? предоставляют возможности для процветания двусторонних торговых и инвестиционных отношений.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, объем внешнеторгового оборота между Арменией и США в январе-декабре 2020 года составил $152,1 млн с годовым спадом на 54,5%. В частности, экспорт увеличился на 25,9 %

- до $67.9 млн, а импорт сократился на 70% - до $84.2 млн.