Понедельник, 8 Февраля 2021 20:07

АрмИнфо.Служба национальной безопасности (СНБ) Армении потребовала у ректора Российско-Армянского (Славянского) университета Армена Дарбиняна уйти с должности. Об этом член-корреспондент Национальной академии наук РА, доктор экономических наук, профессор Дарбинян сообщил на своей страничке в Фейсбук посредством открытого письма в адрес премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В своем письме Дарбинян отметил, что в последние несколько месяцев аппарат правительства вместе с Министерством образования, науки, культуры и спорта прилагают бессодержательные усилия с целью его увольнения. Поняв, что это невозможно осуществить, к делу увольнения ректора подключились спецслужбы. Как написал Дарбинян в письме к премьеру, это <стиль, столь свойственный и родной для решения личных вопросов>.

<Со смехом отвергаю ваше нелепое требование. : Ваша интуиция вас не подводит, в моем лице и в лице моих сторонников вы имели, и будете иметь самых ярых политических противников, и если я когда-нибудь решу уйти в отставку, то это будет иметь только одну цель - чтобы свергнуть вас и вытеснить <николизм> с политической арены Армении>, - отметил Дарбинян.

Ректор прямо обвинил премьера в антироссийской сущности, которую Пашинян никогда не скроет, даже находясь в <нынешней вассальной позе>. Пашинян, по убеждению Армена Дарбиняна, выполняет антироссийскую повестку в Армении по указанию руководящих им центров для демонтажа этого уникального мощного образовательного учреждения. При этом Дарбинян напомнил, что РАУ был создан при непосредственном участии бывшего премьер- министра России Евгения Примакова и его Дарбиняна в бытность премьер-министром Армении.

Ректор РАУ выразил мнение, что нынешний глава СНБ Армении, оказывая службу Пашиняну в качестве личной вещи, несет ответственность за безопасность 7-го премьер-министра Армении (Армена Дарбиняна - Ред).

Отметим, что учредителями РАУ выступают оба образовательных министерства России и Армении. Оно финансируется, в том числе и в большей степени из бюджета Российской Федерации. Армен Дарбинян является ректором РАУ с 2001 года.