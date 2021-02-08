Понедельник, 8 Февраля 2021 19:24

АрмИнфо.Укрепления отношений с Грузией в числе внешнеполитических приоритетов Армении. Об этом в ходе встречи с послом Грузии в нашей стране Георгием Саганелидзе заявил вице-премьер Армении Тигра Авинян.

Согласно пресс-службе правительства РА, коснувшись межправсовета, Авинян указал важность последовательного укрепления армяно-грузинского дружественного взаимодействия.

В свою очередь грузинский дипломат выразил убеждение, что благодаря совместной и эффективной деятельности по двусторонней повестке можно добиться амбициозного прогресса.

Вице-премьер назвал торгово-экономическое сотрудничество одной из ключевых составляющих армяно-грузинских отношений, добавив, что существуют все предпосылки для взаимовыгодного расширения этой отрасли. В этом контексте была указана важность возобновления работы армяно-грузинской межправительственной комиссии.

Авинян также представил ситуацию с армянскими пленными, содержащимися в Азербайджане, подчеркнув, что этот вопрос является приоритетной для правительства Армении.

Сторонами были затронуты вопросы, касающиеся международного транспортного коридора <Персидский залив - Черное море> и новых возможностей в его рамках. В контексте улучшения транспортного сообщения между двумя странами обсуждался процесс ремонта дорог от контрольно-пропускных пунктов Бавра и Гогаван вглубь Грузии.

В целях активизации двусторонних контактов и развития туризма была упомянута возможность пересечения границы по идентификационным картам. Стороны обсудили проект энергетического коридора Север-Юг, уже проделанную работу в этом направлении, а также планируемые шаги.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, объем внешнеторгового оборота между Арменией и Грузией в явнваре-декабре 2020 года составил 129,7 млн дол с годовым спадом на 12,9%. В частности, экспорт сократился на 17% - до 57.5 млн долларов, а импорт на 9,4% - до 72.2млн долларов.