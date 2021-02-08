Понедельник, 8 Февраля 2021 19:22

АрмИнфо.Делается всё возможное для скорейшего возвращения армянских пленных и военнопленных, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана. Об этом 8 февраля в беседе с журналистами заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на полях научной конференции "Участие армян во второй мировой войне" в ЕГПУ.

По его словам, может быть вопрос продвигается не так быстро, как того хотелось бы, но делается всё возможно для его скорейшего разрешения. "Делается максимальное для разрешения этого вопроса. Он находится в центре внимания президента России, министра обороны и главы МИД. Я уверен он решится", - сказал российский дипломат.

Коснувшись визита второго президента РА Роберта Кочаряна в Россию и возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, посол отметил, что не обладает информацией по этому вопросу.

"А что касается возвращения Кочаряна в большую политику, то оценку этому шагу должен дать армянский народ, в том числе посредством возможных выборов", - сказал Копыркин.

На уточнение о целесообразности проведения внеочередных выборов в республике, посол отметил, что это должны решить власти и политические силы Армении. "Это внутреннее дело Армении. Надеюсь, будет принято правильное решение, с учетом той сложной ситуации, в которой оказалась Армения", - отметил дипломат.

Вместе с тем, давая в целом оценку армяно-российским отношениям, он отметил, что они развиваются по всем направлениям. "В целом позитивно оцениваю уровень армяно- российского сотрудничества. В разных областях налажено тесное и доверительное взаимодействие. Отношения углубляются и расширяются", - сказал он, напомнив, что армяно-российские отношения не зависят от политической конъюнктуры, и они продолжат развиваться в русле стратегического партнерства и союзнического взаимодействия.