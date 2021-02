Понедельник, 8 Февраля 2021 15:32

АрмИнфо.Британский министр по европейскому соседству Венди Мортон (Wendy Morton, (Minister for European Neighbourhood and the Americas) прибыла с визитом в Азербайджан.

Цель визита - участие в заседании ежегодных политических консультаций между Баку и Лондоном.

Как ожидается, Мортон проведет встречи с президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

Темой переговоров будет ситуация в регионе после войны в Карабахе, права человека, роль женщин в обществе. В рамках визита будет подписан меморандум о партнерстве в области охраны окружающей среды.

<Наши две страны имеют прочные связи в области контактов между людьми, сферах культуры и образования. Я с нетерпением жду встречи с президентом Алиевым и его правительством, чтобы обсудить дальнейшие области сотрудничества, поскольку Азербайджан переходит на возобновляемые источники энергии и восстанавливает экологию после Covid-19 и конфликта в Нагорном Карабахе.

Соединенное Королевство прилагает все усилия для поощрения прав женщин, и я с нетерпением жду встреч с вдохновляющими женщинами-лидерами, которые продвигают гендерное равноправие и борьбу с бытовым насилием в Азербайджане>, - далее отметила она.

Мортон также сообщила о сотрудничестве сторон с целью подписания правительством Азербайджана Стамбульской конвенции и принятия Национального плана действий по вопросам женщин, мира и безопасности, чтобы продвигать законные права женщин.

В ходе визита министр Великобритании проведет также встречи с министрами экологии и энергетики Азербайджана и обсудит с ними пути развития сотрудничества с Азербайджаном для перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения выбросов парниковых газов в преддверии саммита COP-26 в ноябре этого года в Глазго.

Кроме того, британский министр встретится с главой министерства образования Азербайджана, чтобы обсудить положительное влияние программ Британского Совета по английскому языку на жизнь молодых людей, а также примет участие в церемонии вручения наград Британского Совета выпускникам ведущих британских учебных заведений в Азербайджане, передает Туран.