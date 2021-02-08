Понедельник, 8 Февраля 2021 14:43

АрмИнфо. Члены межпарламентской группы с Арменией в Сейме Литвы (парламенте) приняли заявление, в котором призвали Азербайджан ускорить обмен телами, военнопленными и пленными, обеспечив их скорейшее возвращение на родину.

Как сообщает, посольство Армении в Литве, в заявлении в частности говорится: "Мы, члены межпарламентской группы с Арменией в Сейме опираясь на заявление Верховного представителя ЕС по Нагорному Карабаху от 19 ноября 2020 года от имени Евросоюза;

обязательство, взятое на себя лидерами Армении и Азербайджана по обмену военнопленными и другими задержанными лицами по принципу "все на всех" в конце 2020 года; призыв пресс-секретаря Службы внешних сношений Европейского Союза от 29 января 2021 г .; заявление

Политического форума Европейской народной партии (ЕНП) от 1 февраля 2021 г .; а также принимая во внимание 8-й пункт заявления лидеров Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий от 10 ноября 2020 года,

призываем Азербайджан ускорить обмен телами, военнопленными и заложниками, немедленно приостановить уголовное дело против них и передать их Армении.

Безоговорочное и немедленное возвращение пленных станет одним из первых шагов на пути к восстановлению атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией.

Мы также призываем институты Европейского Союза последовательно поднимать этот гуманитарный вопрос в контексте нынешних и будущих отношений с Азербайджаном'', - говорится в заявлении литовских депутатов.

Отметим, что до сих пор не известно точное количество армянских пленных и военнопленных, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана. В Баку подтвердили наличие у них 62 двух добровольцев из Ширакской области. Однако, по оценке экспертов число пленных гораздо больше.