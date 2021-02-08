Понедельник, 8 Февраля 2021 11:20

АрмИнфо. Присутствие азербайджанских вооруженных сил (флаги и знаки) на дорогах, соединяющих общины Сюникской области Республики Армения, противоречит основам международной системы прав человека, нарушает верховенство закона и, следовательно, не имеет какой-либо правовой основы. Об этом сообщил омбудсмен РА Арман Татоян на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, появление флагов и знаков в этих местах стали результатом террористических методов политики этнических чисток и геноцида против армян в Арцахе, пыток и бесчеловечного обращения с гражданскими лицами и военными, совершением иных злодеяний

(обезглавливание живых людей, оскорбление тел и т. д.). Защитник прав человека Армении считает, что против Арцаха использовались джихадисты и террористы ИГИЛ, которые совершали военные преступления и злодеяния против армян. Гражданские населенные пункты Арцаха подверглись умышленному массовому уничтожению, в том числе с применением запрещенного кассетного оружия. С первого дня войны все эти действия сопровождалось государственной политикой разжигания антиармянской ненависти и вражды по отношению к армянам.

Армаг Татоян напоминает, что во время войны более 100 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои постоянные места жительства, и около 40 000 человек остались без крова. Высшее руководство Азербайджана и Турции открыто говорит об Армении и обо всем армянском

народе языком угроз и геноцида. Высшие органы Азербайджана и общественные деятели оскорбляют армян, весь армянский народ с целью унижения его достоинства, поощряют и публично разжигают ненависть. Процесс определения границ Армении происходит под угрозой войны и применения силы. Из-за угрозы войны границы определяются механическими методами и с недопустимой скоростью, без профессиональной работы, с грубыми нарушениями международных правил, игнорируются права и законные интересы приграничных жителей Армении.

Процесс, по словам Армана Татояна, сопровождается грубыми нарушениями имущественных, хозяйственных и других социально-экономических прав приграничных жителей Армении. Нарушены и другие права на жизнь, достоинство, физическую, психологическую неприкосновенность и жизненную важность жителей приграничных областей Сюник, Гегаркуник и всего населения Армении, которое, в целом, находятся под серьезной угрозой. Для жителей приграничных территорий нет предсказуемости и определенности. "Следовательно, определение границ с описанными подходами не будет способствовать мирному сосуществованию народов в регионе. Напротив, это создаст благодатную почву для непрекращающейся ненависти и вражды к армянам в Азербайджане, постоянных грубых нарушений прав человека и других опасных проявлений", - говорится в сообщении Омбудсмена Армении.