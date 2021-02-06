Суббота, 6 Февраля 2021 14:30

АрмИнфо. Территориальная служба сейсмической защиты МЧС Армении в круглосуточном режиме проводит сейсмический мониторинг Республики Армении, Республики Арцах и прилегающих территорий.

Согласно сообщению МЧС, Служба провела анализ геофизических и гидрогеохимических данных. В частности, было выявлено, что до произошедшего 5 февраля землетрясения, количество аномальных проявлений увеличилось, которые еще не завершены.

<Принимая во внимание вышеотмеченное, можно предположить, что в Армении и на прилегающих территориях в ближайшие дни ожидаются землетрясения слабой и средней силы>, - говорится в источнике. Вместе с тем, исходя из имеющихся данных, МЧС сообщает, что вероятность сильных сейсмических толчков мала. Сообщается, что Территориальная служба сейсмической защиты МЧС проводит круглосуточный мониторинг, и будет периодически сообщать данные о текущей ситуации