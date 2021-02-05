Пятница, 5 Февраля 2021 21:28

АрмИнфо. Территориальная служба сейсмической защиты МЧС Армении сегодня зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,7 в 5 км к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуникской области, севернее озера Севан.

Как сообщает МЧС РА, очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов.

На территории Гегаркуникской области толчки составили 5-6 баллов. В населенных пунктах Котайкской, Тавушской, Лорийской и Араратской областей Армении их сила составила 4-6 баллов, а в столице Армении Ереване - 3-4 балла. Жертв и разрушений нет.

Отметим, что согласно данным Геологической службы США (USGS), в этом регионе было зафиксировано еще три землетрясения той же силы.