Пятница, 5 Февраля 2021 13:41

АрмИнфо.С 17 марта у Армении в Брюсселе появится таможенный атташе, который будет представлять интересы таможенной сферы страны в Европейском союзе и Всемирной таможенной организации.

Как сообщает пресс-служба Комитета Госдоходов РА, срок полномочий нового атташе, назначаемого решением премьер-министра, составляет 3 года, однако, согласно уставу, он может быть продлен еще на год.

Начальник управления по международному сотрудничеству КГД РА Сурен Мелик- Исраелян, который назначен на должность атташе сообщил, что, даны дополнительные поручения, чтобы придать новый импульс институту таможенного оформления. Для поддержания высокого рейтинга таможенной службы планируется активная работа с международными организациями, базирующимися в Брюсселе.

При этом в КГД указывают важность этой должности в сегодняшней ситуации, указывая на то, что тесное взаимодействие с различными международными структурами позволит правильной представлять реформы таможенной сферы Армении и будет способствовать развитию торговых контактов.

Также сообщается, что в рамках деятельности таможенного атташе при ЕС и Всемирной таможенной организации, в марте стартует деятельность совместного таможенного комитета Армения-ЕС в рамках соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA). Будут предприняты четкие шаги для улучшения компонента трансграничной торговли в рейтинге Doing Business Index. Комитет государственных доходов также выразил готовность более активно участвовать как в тренингах, проводимых Всемирной таможенной организацией, так и в процессе аккредитации.