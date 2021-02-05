Пятница, 5 Февраля 2021 11:55

АрмИнфо.Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев предложил создать проект для школьников и студентов в области новых технологий и искусственного интеллекта в рамках Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА "Казинформ"

Глава государства выступил с видеообращением на международном форуме "Digital Almaty 2021 - Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность". "Предлагаю рассмотреть возможность создания межгосударственной образовательной инициативы для школьников и студентов в области новых технологий и искусственного интеллекта. Казахстан определил тотальную цифровизацию и налаживание обмена данными в качестве приоритета своего председательства в Союзе. Мы намерены активно продвигать данную повестку, надеемся на продуктивное сотрудничество со всеми странами участниками", - сказал лава государства.

Он добавил, что в Казахстане более 90% государственных услуг оказывается в электронном формате. В период кризиса около 6,5 млн граждан получили поддержку государства посредством цифровых систем. "Школы и вузы перешли на дистанционный формат обучения. Свыше 15 миллионов человек в Казахстане является пользователями беспроводного Интернета. Мы прекрасно пониманием: будущее за технологиями и инновациями. Конкуренция на этом направлении очень высокая. По оценкам аналитиков, в 2021 году рынок технических, технологических и программных решений, направленных только на развитие искусственного интеллекта беспроводных сетей, компактных вычислительных систем вырастет на 35% и составит примерно $12 млрд. Уже к 2025 году технология 5G позволит предприятиям проводить облачную обработку до 70% своих данных. В таких условиях нам необходимо гармонизация подходов и общая комбинация деятельности в этой сфере", - сказал президент.

Отметим, в Алматы проходит ежегодный международный форум "Digital Almaty 2021 - Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" с участием премьер-министров ЕАЭС и ведущих международных экспертов.