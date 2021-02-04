Четверг, 4 Февраля 2021 17:10

АрмИнфо.Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев своим заявлением о роли Турции в карабахском конфликте лишь констатировал преобладание realpolitik в отношениях Москвы с Анкарой. Подобное мнение выразил АрмИнфо декан факультета востоковедения ЕГУ, тюрколог Рубен Мелконян.

"Я рассматриваю утверждение Медведева о необходимости урегулирования, в том числе с Турцией, как, исключающее какие-либо сантименты и отражающее реальную политическую картину, проявление realpolitik. В последние годы Анкара существенно изменила собственные позиции и как следствие статус. Причем, как в регионе, таки и в мире, в целом. И сегодня с турками считаются различные страны, включая Россию", - заметил он.

Подобная констатация геополитических реалий, согласно Мелконяну, отнюдь не означает, что Еревану необходимо и дальше пренебрегать решением проблем в собственных отношениях с Москвой. Меж тем, определенные околовластные круги и сегодня продолжают озвучивать четкую антироссийскую риторику.

По оценкам тюрколога, параллельно отражению текущих геополитических реалий, заявление Медведева можно рассматривать как часть общего процесса, в рамках которого Турция получает фактическое согласие, в том числе России, на провоцирование новых конфликтов. И это может повлечь за собой самые непредсказуемые последствия. Нерешенность арцахской проблемы, и участие в этом решении Турции, априори не может завершиться позитивно.

Заявление Медведева тюрколог, в целом, оценивает как достаточно озабочивающее, поскольку оно отражает определенные изменения в политике Москвы. Причем, эти изменения никоим образом не в интересах Армении. Более того, мягко говоря, они не очень исходят из интересов самой России, которая продолжает оставаться в восприятии турецкой политической мысли в качестве врага.

"С учетом отсутствия юридического участия Турции в урегулировании арцахского конфликта и с учетом ее желания это участие обрести, заявление Медведева можно рассматривать как адресованное как Армении, так и Турции. Я рассматриваю заявление как точку зрения одной из кремлевских башен. И здесь необходимо отметить, что Медведев заявление президента Путина о сохранении вопроса статуса Арцаха в повестке по сути не опроверг. Необходимость определения статуса находится на столе переговоров, но определяться он будет позже", - подытожил тюрколог