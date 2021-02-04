Четверг, 4 Февраля 2021 15:32

АрмИнфо.По инициативе российской стороны лидер Республиканской партии Армении (РПА), третий президент РА Серж Саргсян встретился с послом России в нашей стране Сергеем Копыркиным.

Как сообщает пресс-служба РПА, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с последствиями войны в Нагорном Карабахе.

Саргсян выразил благодарность российской стороне за последовательные усилия руководства РФ по соблюдению режима прекращения огня, и решение гуманитарных вопросов населения Нагорного Карабаха. При этом он особо указал на важность продолжения Российской Федерацией деятельности в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по окончательному мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта на основе базовых принципов, включая принцип права народов на самоопределение.

В контексте обсуждения текущей ситуации была подчеркнута необходимость возвращения в Армению военнопленных и других лиц, удерживаемых в Азербайджане, а также важность проведения эффективных поисковых работ тел погибших военнослужащих.

По просьбе посла, Саргсян коснулся внутриполитической ситуации в стране, а также новой геополитической ситуации в регионе.

Копыркин, в свою очередь, представил позицию России и рассказал о предпринимаемых усилиях.