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АрмИнфо.Бывший командующий Армией обороны Арцаха Джалал Арутюнян получил новую должность.
Согласно Минобороны Армении, Арутюнян назначен начальником Службы военного контроля МО РА.
Отметим, что Арутюнян покинул должность главы АО Арцаха на которую был назначен в феврале прошлого года 27 октября 2020 года , после покушения на его жизнь и получения серьезных травм.
С 2018 по 2020 год был первым заместитель командующего - начальником штаба Армии обороны Нагорно-Карабахской республики.
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|В Армении будут внедрены более эффективные механизмы социального содействия
|Депутат: В Армении осуществляется специальная программа по карабахскому вопросу
|Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Арменией
|Шуши или Шуша? Оговрка или намеренное заявление депутата Ануш Беглоян
|Премьер-министр РА: Правительство продолжит предпринимать шаги по развитию сельского хозяйства с использованием различных мер и программ субсидирования
|В МИД Армении вновь разъяснили порядок въезда на территорию Грузии
|Араратбанк привлек от Фонда компании BlueOrchard кредит в $5 млн на содействие ММСБ
|Депутат: До сих пор правительство Армении не представило программу антикризисных мероприятий
|Ереван Анкаре: Никто не вправе давать уроки истории народу, пережившему геноцид
|Судья по делу Роберта Кочаряна и других отказалась брать самоотвод
|Министр: По положению на сегодняшний день в Арцахе нет каких-либо социальных или гуманитарных проблем
|В Армении будет внедрен новый институт специализированных судей по судебному контролю за досудебными разбирательствами
|Перед зданием парламента проходит акция протеста оппозиции
|Тюрколог: Турецко-азербайджанская мечта об изгнании России известна всем
|Католическая церковь 27 февраля будет отмечать день памяти Св. Григора Нарекаци
|За минувшие сутки в Армении выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом
|Парламентская оппозиция Армении недовольна повесткой документов, представленных правительством на обсуждение
|С 5 по 6 февраля в Армении ожидаются осадки
|Оппозиционное "Движение за спасение Родины" будет протестовать перед зданием парламента Армении
|МО РФ: В места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52058 человек
|Министр обороны РА: В вооруженных силах Армении возможны структурные изменения
|Презентована книга Патрика Тонапетяна "Ереруйк"
|Туркменистан и Султанат Оман заинтересованы в расширении взаимовыгодного сотрудничества
|Министр юстиции РА: Посещения лиц, лишенных свободы, будут разрешены
|В Армении будет увеличено количество судей
|Министр: Проделана значительная работа по реформированию системы управления государственным имуществом
|Суд принял решение об аресте контрагента МО Давида Галстяна
|Спикер армянского парламента поощрил премиями всех сотрудников НС, кроме депутатов
|Глава ПА предлагает министру юстиции разрешить свидания с заключенными в пенитенциарных учреждениях с соблюдением противоэпидемических условий
|Степанакерт разоблачает азербайджанскую информкампанию
|Замминистра: Нет ни одного законопроекта по увеличению налоговых ставок для сферы частного образования
|Араик Арутюнян созвал консультацию по частичному или полному погашению кредитов граждан
|АКБА Банк оказывает поддержку фонду страхования военнослужащих
|В Армении будет внедрена программа добровольной аттестации учителей
|Действующий председатель ОБСЕ: Международное гуманитарное право станет нашим маяком в действиях в Карабахе
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