Четверг, 4 Февраля 2021 12:49

АрмИнфо.Бывший командующий Армией обороны Арцаха Джалал Арутюнян получил новую должность.

Согласно Минобороны Армении, Арутюнян назначен начальником Службы военного контроля МО РА.

Отметим, что Арутюнян покинул должность главы АО Арцаха на которую был назначен в феврале прошлого года 27 октября 2020 года , после покушения на его жизнь и получения серьезных травм.

С 2018 по 2020 год был первым заместитель командующего - начальником штаба Армии обороны Нагорно-Карабахской республики.