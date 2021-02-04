Четверг, 4 Февраля 2021 11:35

АрмИнфо. Конгрессмен, республиканец Брэд Шерман потребовал разъяснений от посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера после сообщений о том, что американский дипломат поздравил режим Алиева с "восстановлением территориальной целостности" и пообещал выделить средства США для восстановления оккупированных земель Арцаха. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Отмечается, что обеспокоенность Шермана последовала после публикаций в азербайджанских СМИ, описывающих встречу посла Литценбергера 27 января с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

В письме послу Литценбергеру член палаты представителей Шерман попросил последнего объяснить следующее: "Политика США состоит в том, чтобы воздать должное Баку за его успехи в недавней войне, инициированной агрессией Азербайджана? Политика США по поощрению инвестиций в Азербайджан направлена на маргинализацию Арцаха?".

Конгрессмен также обратил внимание на то, что высказывания Литценбергера, которые не были опровергнуты посольством США в Баку, идут вразрез с заявлениями госсекретаря Энтони Блинкена, сделанными им во время утверждения на пост.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым передал поздравления в связи с "восстановлением территориальной целостности Азербайджана", подчеркнув важность восстановления устойчивого мира в регионе.

Посол отметил, что американские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий, в частности, они заинтересованы в управлении водными ресурсами, создании дорожной и другой инфраструктуры, сотрудничестве в сфере цифровых и инновационных технологий/

Позже посольство США в Ереване выступило с разъяснениями, заверив, что мол Литценбергер не поздравлял Азербайджан. Но, на сайте самого посольства США в Азербайджане опровержение не было опубликовано.