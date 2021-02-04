Четверг, 4 Февраля 2021 11:31

АрмИнфо.В отношениях с Ираном Армении чрезвычайно важно избавиться от иллюзий. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"Иллюзий, уровень которых у нас добрался до устойчивой политической мифологии, сказочных сюжетов и совершенно безосновательных ожиданий. В конце концов, мы должны отказаться от надежд, что Иран готов за счет своих интересов жертвовать ради Армении своими отношениями с Турцией и Азербайджаном. И думаю, что иранский министр Джавад Зариф предельно ясно дал нам это понять в Ереване", - подчеркнул он.

27 января, в ходе ереванской встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что официальный Тегеран выступает в карабахском вопросе за соблюдение международного права, прав нацменьшинств и сохранение территориальной целостности. Иранский дипломат прибыл в Армению в рамках своего второго большого регионального турне в Азербайджан, Россию, Грузию и Турцию.

Не усматривая никакой необходимости в расшифровке сказанного главой иранского МИД в Ереване, эксперт считает необходимым проведение красных линий в отношениях с Ираном и Арменией. И руководствоваться в этих отношениях собственными национальными интересами, полностью исключив саму возможность обид на, не оправдавший далекие от реалий армянские надежды, Тегеран.

В этом свете, Армении, по оценкам Меграбяна, необходимо интенсифицировать процесс развития экономических отношений с Ираном, насколько это позволяют санкции в отношении Тегерана. А также сохранить политический диалог высокого уровня по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

При этом, параллельно избавлению от отмеченных выше иллюзий, Армении, согласно эксперту, необходимо избавиться от фобий согласно которым углубление отношений с Западом, Израилем, арабскими странами Персидского залива может навредить отношениям с Ираном. Разумеется, при условии исключения какой-либо антииранской деятельности с участием третьих стран на территории Армении.

"Ну и конечно, наши отношения необходимо "очистить" от страха, что они могут как-то задеть интересы России. И исключить повторение многолетней антигосударственной политики, ограничивающей до минимума развитие армяно-иранских торгово- экономических связей. Все и в первую очередь мы сами должны понимать, что наши отношения с Ираном должны касаться лишь нас и Ирана", - подытожил эксперт.