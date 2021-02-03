Среда, 3 Февраля 2021 16:10

АрмИнфо.Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Арменией и Азербайджаном 15 февраля. Как сообщает пресс- служба правительства РФ, соответствующее решение подписал глава российского Кабмина Михаил Мишустин.

"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва-Ереван, четыре рейса в неделю)", - говорится в сообщении российского правительства.

С 8 февраля на взаимной основе также будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва - Бишкек. Их число вырастет с одного до трех в неделю, а также возобновления железнодорожного сообщения с Белоруссией, увеличении количества авиарейсов в Минск.

В марте 2020 года Россия на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж.

С 1 февраля по 1 марта также запускалась пилотная программа по поездкам граждан Армении в Россию при наличии отрицательного теста на коронавирус.