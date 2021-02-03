Среда, 3 Февраля 2021 14:36

АрмИнфо.По положению на сегодняшний день в Арцахе нет каких-либо социальных или гуманитарных проблем. Об этом 3 февраля с трибуны Национального Собрания Армении заявил министр труда и социальных вопросов РА Месроп Аракелян.

По его словам, по положению на 10 ноября в Карабахе оставались несколько сот арцахцев, а сегодня численность населения Карабаха превышает 100 тысяч человек. В Карабах вернулись все те арцахцы, которые имеют постоянное место жительства. Порядка 5 тысяч карабахцев, чьи дома и населенные пункты оказались под оккупацией, переселились в другие населенные пункты Карабаха. После войны оказались разрушенными все инфраструктуры, а сегодня восстановлено газоснабжение, электроснабжение и связь. Одна из телекоммуникационных компаний обеспечивает роуминговую связь с Арменией.

По линии социального содействия правительство Армении направило населению Карабаха порядка 15 млрд драмов, что превышает любую программу социального содействия в Армении. Кроме того, совместно с правительством НКР реализуется ряд программ , которые кардинально изменят качество жизни арцахцев. В частности, с января 2021 года сроком на 6 месяцев полностью будет компенсирован подоходный налог, реализуются и многочисленные другие программы. "По этой причине обвинения и озабоченности некоторых депутатов неуместны", - констатировал министр.

Более того, с учетом снижения доходной части государственного бюджета Карабаха на 50 млрд драмов, эта сумма будет полностью компенсирована Республикой Армения. В результате, в Карабахе не прекращены выплаты пенсий , пособий и заработной платы работников госучреждений. ""Армения продолжит оставаться гарантом социальной

безопасности Арцаха", - сказал министр, добавив, что около 20 тысяч карабахцев, временно нашедших приют в Армении, также не останутся вне поля зрения правительства. Все они обеспечены временным жильем.